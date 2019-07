Zerulo e Funakoshi accoppiata mondiale

Di:

Sì sono svolti dal 20 al 23 i campionati del mondo Wukf di karate a Bratislava,in Slovacchia, dove erano presenti 3500 iscritti da tutto il mondo. A questo evento era presente l’atleta dell’a.s.d funakoshi ovvero Vincenzo Zerulo, convocato dalla nazionale italiana di karate fesik, alteta affermato già da tanti anni e che continua a padroneggiare sui tatami nazionali e internazionali.

In questa competizione è riuscito a conquistare un terzo posto che lascia un po di amaro in bocca, poiché non ha potuto disputare il passaggio in finale per via di un infortunio.

Non è la prima volta che Zerulo porta titoli mondiali a casa, infatti nel suo albo ci sono 2 titoli mondiali e 2 titoli Europei.

Questo bronzo non fa altro che solidificare il suo primato in questa disciplina nella nostra città per risultati e costanza. Un atleta che tutte le società e federazioni vorrebbero per le qualità che esprime nei combattimenti, qualità trasmesse dai suoi maestri Vincenzo e Salvatore Brigida della Funakoshi Manfredonia che ormai da anni sfornano atleti di livello grazie alla loro preparazione. Una medaglia dedicata hai propri maestri quella di Vincenzo come riconoscenza per i tanti sacrifici fatti insieme. Ora i prossimi appuntamenti saranno a settembre con nuovi eventi.