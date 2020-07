Autocarrozzeria Facciorusso, tra le strutture più attrezzate della Puglia (video)

Manfredonia, 14 luglio 2020. Nell’ultimo decennio scopriamo sempre di più case automobilistiche con vetture perfette, al massimo delle prestazioni, tecnologicamente avanzate, robuste e nello stesso tempo eleganti e belle da vedere. A livello di design l’auto di oggi manifesta già forme che vedremo sicuramente su automobili del futuro. Gioielli studiati per una perfetta aerodinamica e forme create per favorire il massimo scorrimento delle correnti d’aria che investono il veicolo, e quindi per mantenere un’elevata velocità e maneggevolezza. Seguono altri elementi estetici per esaltare la raffinatezza dell’auto.

Il team di professionisti dell’Autocarrozzeria FACCIORUSSO di Manfredonia ha studiato con interesse queste migliorie ed ha predisposto nuove attrezzature e macchinari idonei alle nuove tecniche utilizzate dalle case automobilistiche. “Oggi siamo pronti ad assistervi in tutto e per tutte le problematiche riguardanti interventi sulla estetica, sulla meccanica e sulla funzionalità delle vostre auto”.

L’Autocarrozzeria Facciorusso è tra le strutture più moderne ed attrezzate della Puglia ma vanta mezzo secolo di esperienza.

Ogni settore è al passo coi tempi: L’area meccanica, l’area montaggio, area stoccaggio, l’area lucidatura, l’area revisione, zona parcheggio per i clienti, zona pulizia delle vetture e zona dello stoccaggio delle parti da smaltire, sale verniciature aspiranti, forni adeguati.

