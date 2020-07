Borgo Cervaro, 800 persone senza mascherine: polizia sospende attività locale

Lo scorso 4 luglio la polizia amministrativa di Foggia ha scoperto che in un locale a Borgo Cervaro, sarebbe stata organizzata una serata danzante, pubblicizzata anche sui social. Il controllo ha fatto emergere che la serata si era effettivamente svolta: c’erano oltre 800 persone, nella strada antistante erano posteggiate ben 250 vetture e molti avventori erano arrivati anche in taxi o accompagnati da altre persone. Inoltre era presente un servizio di sicurezza che disciplinava l’ingresso nel locale.

All’interno i poliziotti hanno accertato che c’erano tre piste da ballo con relative postazioni musicali e dj, sulle quali gli avventori si accalcavano privi di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e non rispettando il distanziamento sociale. Il titolare dell’attività era sprovvisto di autorizzazioni ed è stato denunciato per la violazione della normativa sui pubblici spettacoli e sanzionato per l’esercizio di attività senza autorizzazione e il mancato rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Questore di Foggia ha sospeso per 60 giorni l’attività.