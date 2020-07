Gargano. 104 anni per Domenico Maiorano “Io, un marinaio senza saper nuotare” (VD)

Ischitella, 14 luglio 2020. Ha toccato il traguardo dei 104 anni l’uomo più anziano di Ischitella: Domenico Maiorano, classe 1916. L’uomo più anziano Ischitella, Domenico Maiorano, ha toccato lo scorso 11 luglio l’importante traguardo dei 104 anni. Classe 1916, è stato protagonista in prima persona delle vicende della seconda guerra mondiale e la precedente Guerra civile di Spagna avvenuta tra il 1936 e 1939.

Di mestiere pescatore, ha affermato comunque di non avere un buon rapporto con l’acqua: “Sono stato un marinaio, ma senza saper nuotare – ha detto – Mio padre non voleva che imparassi a nuotare, ed era attento alle orme che lasciavo sulla riva”. Fino a qualche anno fa Domenico coltivava ancora l’orto, ma al momento le sue mani sembrano opporsi al suo volere. “Vivo tranquillamente, senza alcun pensiero, perché non mi manca nulla. Mi saluto e rispettano tutti” ha infine aggiunto. Alla festa di compleanno l’amministrazione comunale di Ischitella ha preferito non presenziare per rispetto delle disposizioni post coronavirus, come invece è stato organizzato l’anno scorso in piazza alla presenza del Sindaco Carlo Guerra.

Articolo di Valerio Agricola

Servizio a cura di Giuseppe Laganella

Video e montaggio a cura di Vittorio Agricola