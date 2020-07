L’Università di Foggia si conferma ai primi posti nella classifica Censis

Foggia, 14 luglio 2020. Nella nuova classifica Censis delle Università italiane 20/21 l’ateneo di Foggia, fra i piccoli atenei statali (fino a 10mila iscritti) risulta anche quest’anno nei primi posti, al terzo, dopo l’università di, che resta in cima con punteggio di 93,5. L’scala la classifica di 4 posizioni. I 20 punti in più derivano dall’indicatore relativo alle strutture. Ottiene 83,8,

Nell’analisi del Censis si descrive anche l’indagine rivolta ai rettori sulla gestione del lockdown realizzata nel mese di maggio 2020. “Emerge l’immagine di un sistema universitario reattivo, in grado di ottimizzare risorse umane e tecniche, nonostante le carenze strutturali che da anni lo affliggono, per dare continuità alla propria missione. Sui 61 atenei che hanno risposto – l’analisi ha come oggetto i mega, i grandi, i medi e i piccoli atenei, i politecnici, gli atenei non statali – 42 hanno completato il passaggio alla didattica a distanza entro una settimana dall’inizio del lockdown, i rimanenti per lo più in due settimane. Ma le risorse messe a disposizione dal Fondo per le esigenze emergenziali del sistema universitario sono state ritenute all’unanimità insufficienti”.

Cresce il timore di un crollo delle immatricolazioni.

“Il rischio di una contrazione delle nuove iscrizioni è molto concreto, a causa dell’impatto della pandemia sui redditi e sulle prospettive di famiglie e studenti, nonché sulla mobilità degli studenti internazionali. L’effetto sulle immatricolazioni della crisi scoppiata nel 2008 fu molto rilevante: causò una riduzione complessiva di quasi 25.000 immatricolazioni nel giro di sei anni (-8,4%), con un tonfo nel solo primo anno della crisi del 4,1%. Inoltre, un arresto dei flussi degli studenti residenti all’estero priverebbe i nostri atenei di una componente importante (l’1,7% degli immatricolati nello scorso anno accademico: 5.155 studenti) e in forte crescita nel tempo. Nel quinquennio 2015-2019 il tasso medio annuo di incremento è stato del +10,7%”.