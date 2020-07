Manfredonia, servizio ristorazione scolastica anno 2020 – 2021

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di Ristorazione Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, a favore degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statali e delle Scuole Primarie Statali (classe 5ª).

Il modello di richiesta è disponibile presso l’UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE – Via Maddalena, 29 ed è scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it, nella sezione “Modulistica”.

La domanda di iscrizione, corredata dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, può essere consegnata all’Ufficio Politiche Educative in Via Maddalena, 29 nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

– Martedì: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.40 alle ore 18.40

– Giovedi’: dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

(L’Ufficio nel mese di agosto il martedì pomeriggio resterà chiuso).

In alternativa la domanda, compilata e firmata digitalmente, insieme agli allegati, può essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it.

Si invita a presentare la domanda di iscrizione al servizio entro il giorno 11 Settembre 2020.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

Allegati

√ Modello richiesta di adesione alla ristorazione scolastica 2020-2021