Margherita di Savoia, nasce il movimento nazionale “Ama la tua città”

, 13 luglio 2020. Finalmente a Margherita di Savoia, annunciamo la nascita del movimento nazionale “Ama la tua città”. Siamo presenti sui social con il profilo Amalatuacittà Margherita di Savoia, e la pagina Ama la Tua Città Margherita di Savoia. Vi invitiamo a mettervi in contatto con noi per approfondire le tematiche positive e negative del nostro paese. Siamo nati con sentimento di amore per il paese e i bisogni della nostra comunità, dopo un costante dialogo maturato nel tempo. I nostri obiettivi fondamentali sono valorizzare le risorse del nostro territorio, che sono il turismo balneare e termale, tutelare l’ambiente e le risorse naturali, l’agricoltura e agroalimentare e enogastronomia. Uno dei problemi sentiti a cui poniamo attenzione è le saline e la pesca, per tutelare le famiglie dei nostri lavoratori che in questo momento sono abbandonati. Ringrazio il Presidente nazionale Arch. Rosario Bellanti per la nomina di Portavoce Ama la tua città di Margherita di Savoia, e il Segretario regionale della Puglia Giosuè Gilberto di Molfetta.

Non ci fanno paura le sfide che ci attendono nel prossimo futuro.

Margherita di Savoia. 30/06/2020

Ama la Tua Città Margherita di Savoia – Portavoce Ama la tua città di Margherita di Savoia.