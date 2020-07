Foggia, 14 luglio 2020. Nuova udienza stamani, in Corte d’Assise a Foggia, nell’ambito del procedimento penale a carico del 48enne, e del 39ennela mattina del 17 aprile 2019 – dai militari dell’Arma – , in seguito alle indagini relative, avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, dellungo la via Panoramica di(Fg).

L’accusa. “Zino risponde di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa facenti parte “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

L’udienza di stamani: ascoltati un perito per il DNA, e un ingegnere per la parte tecnica. Ricordando che i legali dei due imputati sono: l’avv. Innocenza Starace per Zino, gli avv.ti Santangelo e Pietro Schiavone per Lombardi, mentre nella precedente udienza del I giugno 2020 erano stati ascoltati un teste, relativamente all’acquisto delle autovetture, e un Brigadiere della Stazione CC di Cagnano Varano, stamani è stata la volta di un perito, la dr.ssa Francesca Torricelli per delucidazioni sulla questione del dna, e dell’ing. Del Grosso per la parte tecnica.

L’ing. Del Grosso ha confermato le perizie depositate dalla difesa di Lombardi che aveva chiesto di verificare le distanze già descritte e il casello autostradale più vicino rispetto rispetto al luogo dell’omicidio (via Panoramica di Monte Sant’Angelo). L’ingegnere Del Grosso ha confermato che quello di Poggio Imperiale è il casello più lontano, da Monte, risultando più vicini infatti i caselli di Foggia e di San Severo.

Come riferisce la difesa del Lombardi, l’ing. Del Grosso ha illustrato inoltre una descrizione della strada che conduce dalle Falcare al casello autostradale di Poggio imperiale. La strada è stata descritta come “tortuosa, fitta di vegetazione, disconnessa, con presenza di animali“, una strada dunque “non a scorrimento veloce“. In base alle precedenti dichiarazioni in aula di un maresciallo dei carabinieri, l’ing. Del Grosso ha calcolato la nuova distanza percorsa: il riferimento non è risultato più il casello autostradale di Poggio Imperiale, ma l’area di servizio San Trifone Est. Difatti, rispetto al casello di Poggio Imperiale il percorso è più lungo di 11 km, ed è risultato anche meno agevole da raggiungere. Secondo Del Grosso, per raggiungere da Monte Sant’Angelo (luogo del’omicidio) il casello di San Trifone Est, il tempo di percorrenza risultante da Google è pari a un’ora e 35-38 minuti. L’ingegnere Del Grosso ha percorso il citato tragitto in un’ora e 40 minuti. In seguito, lo stesso ingegnere ha ripercorso la stessa strada, avvalendosi della collaborazione di un pilota di rally. Con quest’ultimo alla guida, e con una macchina idonea, il tempo di percorrenza è stato pari a un’ora e 15 minuti. “Tuttavia – osserva la difesa – rispetto all’orario dell’omicidio c’era più luminosità”. Il pilota di rally, con Del Grosso, avrebbero infatti effettuato il percorso alle 6 del mattino del 31.05.2020, mentre l’omicidio è avvenuto alle ore 5 del 21 marzo 2017, “con meno luce, e dunque con necessità di maggiore tempo per la percorrenza, stimato in un’ora e vento minuti“. Secondo Del Grosso, a differenza di quanto dichiarato dal maresciallo dei carabinieri, l’Area di Servizio di San Trifone Est, all’epoca dell’omicidio non era in disuso ma funzionante. Per la questione, la difesa ha fatto richiesta ad Autostrade spa per ulteriori delucidazioni, ma al momento non ha ricevuto risposte.

Infine, l’ingegnere Del Grosso ha calcolato la distanza tra il casello di Foggia e l’area di servizio Vomano Est: pari a circa 200 km la distanza emersa.

Nel corso dell’udienza di stamani, la dr.ssa Francesca Torricelli ha invece contestato in toto le dichiarazioni dei CC del RIS sostenendo che non è possibile datare il dna, e che non corrisponde al vero che “a distanza di 15 giorni lo stesso dna perde d’efficacia sugli oggetti”. Come esempio, a dimostrazione della tesi enunciata, la dr.ssa Torricelli ha citato il Processo Meredith, dove la stessa dottoressa era stata incaricata come perito: nell’ambito delle indagini correlate all’omicidio di Perugia, “il dna è stato estratto da un coltello dopo circa 4 anni, e da un reggiseno dopo 47 giorni”. Inoltre, nel corso dell’udienza, la dottoressa Torricelli, ha dichiarato che fondamentale, per il rilascio del DNA, è anche la persona interessata. Inoltre, la stessa dr.ssa Torricelli ha dichiarato che “la mancanza di impronte digitali. sulle cartucce oggetto di sequestro, può avere soltanto due spiegazioni: o che chi le ha toccate a mani vuote le ha tastate talmente tanto tempo prima da rendere impossibile il riscontro di qualsiasi traccia, oppure che sono stati utilizzati i guanti, che impediscono il rilascio del dna”.

L’udienza è stata rinviata al 5 ottobre 2020, con prevista discussione del Pm, delle parti civili, e dei difensori. La sentenza dovrebbe essere pronunciata entro lo stesso mese di ottobre.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it