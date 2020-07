Primitivo, Congedo “Grave il blocco agli impianti di primitivo”

Bari, 14 luglio 2020. “Chi sosterrà le spese sostenute dai vivaisti viticoli per le barbatelle di Primitivo prodotte e pronte per la commercializzazione, ora che la Regione Puglia ha accolto la pur legittima richiesta da parte del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria di bloccare per 3 anni, a partire dalla prossima campagna 2020/2021, l’impianto di nuovi vigneti di Primitivo? La domanda dei vivaisti viticoli è lecita poiché con questa decisione viene loro inibita la possibilità di commercializzare questo tipo di piante. Il presidente Emiliano, con un’azione scoordinata e non concertata con tutti gli attori della filiera vitivinicola, ha inteso accontentare, per meri fini elettorali, una parte degli operatori a grave discapito degli altri, già duramente provati dai danni collaterali provocati dalla Xylella. Mancano, evidentemente, una strategia ed una programmazione e ci si affida, piuttosto, ad azioni estemporanee e di pancia che difficilmente avranno l’effetto sperato”.

Così Erio Congedo, consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia.