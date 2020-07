Regionali. Nella campagna elettorale di Ferragosto, 14 liste nel centrosinistra

Foggia, 14 luglio 2020. “Una campagna elettorale ferragostana, mai successo nella storia della seconda Repubblica. Noi gireremo non solo nei centri di mare ma anche nei paesi di montagna che si riempiono in estate. Una campagna imprevedibile rispetto all’interesse di gente che è in vacanza, ma la faremo”. Rosario Cusmai, candidato di Italia in comune al consiglio regionale, commenta le giornate da candidato sotto il sole di agosto e la presentazione, oggi, dei 14 simboli nella coalizione di Emiliano. “Segno di una comunità che si muove, partecipa, si impegna attivamente mettendoci la faccia sull’onda dell’entusiasmo per quanto di buono è stato fatto in questi 15 anni in Puglia. Noi schieriamo gente nuova ed amministratori, con noi anche la candidata forse più giovane al consiglio regionale, 26 anni, assessore a S. Paolo Civitate, Sabrina Rosito”. Un esercito di candidati, circa 700, per il centrosinistra pugliese.

Annarita Palmieri, di Foggia candidata del Pd, ride un po’ sconcertata quando le si ricorda il numero di simboli: “Meglio 1000 soldati che 20, però ognuno farà la sua competizione. Io mi sento più protetta perché sono in un partito dopo essere stata nelle civiche con una breve parentesi nell’Udc, sono nell’unico partito del centrosinistra, il Pd”. A proposito della campagna elettorale prettamente estiva. “Mah, sul Gargano, da Siponto in su ci sono tanti foggiani, con i manifesti diffondiamo il nome, ma forse fa di più il passaparola, poi ritorniamo a parlare di noi perché la gente potrebbe dimenticarsene a settembre”.

Pino Lonigro, candidato in Senso Civico, fa un calcolo: “Se vince chi ha un voto in più, con più liste ci sono più possibilità”. E’ sconcertato dalle autocandidature di queste settimane: “La frenesia di presentarsi senza tener conto di chi decide e del partito è assurda, gente che si è promossa senza simbolo o lo ha cambiato in corso d’opera”. Stessa domanda, sull’estate del candidato alle regionali: “Far campagna elettorale sotto l’ombrellone è una cosa incerta, qualcuno potrebbe annoiarsi se lo importuni in vacanza, la gente ha molti problemi, di incertezza verso il futuro. Non ci potranno essere comizi, assembramenti, incontri nei cinema”. Il telefono e le agende, come ha suggerito Emiliano? “Ma non vedi la persona in viso, può dire qualunque cosa, in questo clima di voto non sappiamo la gente come reagisce”.

Paolo Campo, candidato al consiglio reginale nel Pd: “Non immaginavo che saremmo stato tanti, 14 liste credo siano un buon segno. A differenza di chi voleva Emiliano isolato e un centrodestra coeso, è riuscito a mettere insieme una serie di sensibilità riconosciute, che esistono in Puglia, un arcipelago che deriva dalla disgregazione e riaggregazione di nuove forze, questo è il dato politico”. Il pd che ruolo ha fra tante civiche? “Il punto non è la collocazione del Pd, è che il Pd resta baluardo e motore della coalizione, in questi anni non ha fatto mancare mai il suo sostegno ad Emiliano. La Puglia ha come suo tratto caratteristico quello della partecipazione, sancito da una legge, oggi bisogna fare un tagliando alle Regioni che non si fondano sull’egoismo dei singoli e sull’autonomia differenziata”. Sarà più semplice fare una campagna elettorale in agosto a Manfredonia, per via del mare? “E’ comunque difficile, bisogna avere la capacità di non annoiare soprattutto quest’anno, in cui la gente farà delle meritatissime ferie, bisogna avere un approccio educato, come sempre”.

Giulio Scapato, di Foggia, candidato i Puglia Verde e solidale che riunisce il Psi, Sinistra Italiana e Verdi: “Non pensavo che saremmo stati tanti, io ero fermo a 7-8 liste”. Un bel colpo d’occhio, però: “La gente che ha esperienza non si ferma a questo, occorre il valore aggiunto dei nomi di peso dei candidati. Io credo molto, per noi, in un buon voto di opinione, anche dopo Greta, che ha risvegliato i verdi e socialisti francesi e quelli europei. Per Sinistra Italiana Vendola ha detto che scenderà in campagna elettorale personalmente, una scelta importante, per il resto noi non siamo ballerini e il mio nome stava e resta nei socialisti”. Il ponte di agosto verso le regionali? “Fossimo stati a ottobre e novembre avremmo trovato tutti a Foggia, allora noi ci sposteremo a Peschici, a Vieste, a Manfredonia, a Rodi”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 14 LUGLIO 2020