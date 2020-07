Manfredonia, 14 luglio 2020. ”Oggi pare che qualcuno si sia svegliato improvvisamente da un profondo sonno istituzionale per annunciare urbi et orbi che in autunno potrebbe riaprire il Mercato Ittico. Il qualcuno in questione parrebbe corrispondere esattamente alla descrizione di un tale primo cittadino di Manfredonia in carica tra il 2000 ed il 2010 che non ha fatto nulla per evitare il fallimento del medesimo e che quando poi è andato ad occupare una comoda poltrona a Bari se ne è totalmente disinteressato. Salvo poi avere un’improvvisa folgorazione sulla via di Damasco, alias via Gentile, per annunciarne la riapertura a breve. Premesso che non si sta parlando di un supermarket e che non bastano proclami pre-elettorali per riaprire una simile struttura, la domanda nasce spontanea: ma… tu lo conosci il mercato ittico?”. Lo scrive sui social il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, dopo il post del consigliere regionale Paolo Campo.

