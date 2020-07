Riuniti di Foggia, il DEU “difficilmente sarà pronto per la data prevista”

“Durante il periodo di lockdown le imprese hanno potuto lavorare a singhiozzo, in base ai codici Ateco ammessi dal Governo. Siamo dovuti ricorrere al prefetto in varie circostanze. Le imprese comunque hanno cercato di rispettare la tabella di marcia e nessuna ad oggi ci ha comunicato che non rispetterà i tempi previsti. Dunque formalmente il 30 luglio resta la data di consegna di strade, parcheggi nonché dei collaudi all’interno del Deu a quanto mi risulta ormai completati. Ma per la complessità degli interventi e proprio perché non vogliamo che nulla sia lasciato al caso, potremmo posticipare le consegne di qualche altra settimana, ovviamente non ci saranno soste ad agosto anche se siamo in dirittura d’arrivo” sono dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta del Mezzogiorno dal dott. Vitangelo Dattoli, Direttore generale dell’AOU Policlinico Riuniti di Foggia.