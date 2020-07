Serie C, Bari in semifinale: c’è la Carrarese. Fuori la Juve

Bari, 14 luglio 2020. Al Bari basta un pareggio per 1-1 con la Ternana avendo due risultati su tre a disposizione, come per tutte le squadre che giocano in casa: al San Nicola i padroni di casa vanno avanti con il rigore di Antenucci. Nella ripresa gli ospiti giocano metà frazione in dieci uomini per l’espulsione di Palumbo, riuscendo solamente ad agguantare un pari con Vantaggiato.