Turismo,approvati emendamenti proposti da Faro per la ripresa

Bari, 14 luglio 2020. «Ho formulato, e proposto, alcuni emendamenti al Decreto Rilancio, che, insieme alle altre iniziative pensate dal nostro governo per il turismo, mirano a risollevare il settore fra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Il turismo sta affrontando molte difficoltà, per tale motivi ha bisogno di essere sostenuto, con azioni concrete e soprattutto immediate, in modo particolare per il Gargano e per la Puglia dove questo settore rappresenta un punto di forza dell’economia». Dichiara l’On. del Movimento 5 stelle Marialuisa Faro, a commento delle sue proposte per il settore turistico.

In modo particolare, grazie all’intervento dell’On. Faro e ad altri colleghi, è stata prorogata la durata della validità dei voucher da un anno a diciotto mesi, la misura si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore del decreto. Decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi, entro quattordici giorni dalla scadenza è possibile ottenere il rimborso dell’importo versato. È stato creato un fondo di garanzia per i voucher, in caso di fallimento o chiusura delle agenzie o tour operator emittenti. Inoltre, sono stati inseriti i b&b a conduzione familiare, che erano stati esclusi, tra le strutture ricettive che potranno usufruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi.

«Questa che stiamo vivendo è una estate molto particolare per il settore turistico, la speranza, e lo sforzo del governo, è quello di fare in modo che le famiglie italiane possano partire per le vacanze nonostante il momento particolare. Lo sforzo è anche quello di dare una mano ai tanti operatori del settore che saranno fortemente svantaggiati dalla mancanza di turisti stranieri. I miei emendamenti vanno in questa direzione- sottolinea Faro. È necessario continuare in questo percorso intrapreso per una strategia per il rilancio per il settore alberghiero in Italia e il turismo in generale. Mi pare chiaro che siamo ancora in una fase emergenziale, che chiede quindi una serie di interventi urgenti, necessari per la salvaguardia stessa delle imprese. Anche nel Recovery Fund la commissione Ue ha indicato il turismo come settore da sostenere e questo fa ben sperare». Conclude la deputata del Movimento 5 stelle, Marialuisa Faro.