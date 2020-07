Ufficiale: Lopalco si candida in Puglia. Accuse su stipendio e visibilità

(FONTE: OPEN) Bari, 14 luglio 2020. La candidatura dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ci sarà. Il capo della task force della Puglia per l’emergenza Coronavirus ha sciolto la riserva, dopo aver dato sostanziale disponibilità nei giorni scorsi, come aveva detto in un’intervista a Open. L’ufficialità è arrivata durante la trasmissione: “Ho accettato la proposta che mi è stata fatta”. Ed era proprio una proposta che mancava, dopo che Lopalco aveva sostanzialmente dato la sua disponibilità a presentarsi nelle liste che sosterranno il presidente uscente della Puglia, Michele Emiliano, alle prossime elezioni Regionali.

In caso di successo del candidato del centrosinistra in Puglia, per Lopalco è già pronto l’incarico di assessore alla Sanità, come da lui stesso annunciato in Tv, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese. Non sono bastate le polemiche scoppiate nei giorni scorsi a scoraggiare Lopalco. A cominciare dalle accuse partite dal centrodestra pugliese per aver sfruttato la visibilità mediatica del suo incarico durante l’emergenza sanitaria, senza dimenticare il compenso, circa 120 mila euro, previsto per l’incarico della Regione Puglia. Fonte: open