Una biblioteca, anzi ‘biblioLega’ nella sezione di Foggia del partito di Salvini

“Da questa settimana presso la Sezione della Lega di Foggia, in vico San’Angelo n. 3, è operativa la nostra bibliolega, un servizio dedicato ai tesserati di Foggia e provincia. Si potranno prendere a noleggio libri classici e contemporanei, con un occhio rivolto a quelli di formazione politica, perché la cultura è la vera ricchezza di ognuno di noi”.

L’idea è del coordinatore cittadino della Lega Antonio Vigiano: “Si noleggiano dei libri lasciando 2 euro, uno va alla sezione, l’altro serve per comprare nuovi libri che sono in gran parte finanziati da noi”. Quali titoli sono già disponibili? “Il dittatore di Gianpaolo Pansa – dice Vigiano, che ne ha già acquistato alcune copie- Uccidiamo il gattopardo di Friedman, i libri di Siri sulla flatax, ‘Sciacalli, virus, salute e soldi’ di Mario Giordano”. La sezione libri nella sede è in via di allestimento, “questo è anche un modo di avvicinare nuovi iscritti che potranno anche usufruire dei nostri libri”.