È ora di scambiare il tuo bitcoin con l’oro?

Analisti e commentatori stanno osservando molto da vicino la svendita di Bitcoin che è stata una grande caduta in disgrazia (42% dal massimo). Alcuni dei sostenitori delle criptovalute stanno resistendo in questo periodo e alcuni potrebbero chiamarli investitori disposti a resistere nei momenti difficili.

I trader a volte entrano ed escono dai mercati a breve termine e cercano di seguire il flusso leggermente di più. Qualunque sia la categoria in cui ti trovi, è stata una risorsa molto interessante e volatile.

Si Dovrebbe Aggiungere Bitcoin A Ogni Portfolio?

Société Générale afferma che alcuni individui e aziende stanno promuovendo Bitcoin come dovrebbe far parte di ogni portafoglio. Alcuni sostengono addirittura che sia uno dei beni più importanti che una persona potrebbe raccogliere, ma l’azienda sta dicendo il contrario.

Société Générale afferma che il posto di Bitcoin in qualsiasi portafoglio è “altamente contestato” e raccomanda ancora ai trader di dedicare la maggior parte della loro attenzione ai metalli preziosi come l’oro.

Il rapporto afferma: “Non sorprende che il posto del bitcoin in qualsiasi portafoglio di investimenti rimanga altamente contestato, proprio a causa dei suoi movimenti irregolari dei prezzi”. Alain Bokobza e Arthur Van Slooten hanno affermato in una recente intervista che gli investitori dovrebbero probabilmente seguire l’oro più spesso di quanto non facciano BTC.

Sebbene entrambe le attività siano simili, hanno affermato che l’oro è uno stabilizzatore migliore per il proprio portafoglio e che probabilmente sarebbe meno volatile.

Il Valore Dell’Oro

Il CEO di una società di estrazione dell’oro Barrick Gold crede che le criptovalute possano essere create dal nulla mentre nessuno può semplicemente stampare nuovo oro in esistenza. Mark Bristow (CEO di Barrick) ha criticato lo spazio delle criptovalute dopo l’ultimo sostanziale crollo dei prezzi.

Ha affermato che nessuno può semplicemente stampare oro, il che non era il caso delle risorse digitali, e ha messo in dubbio la loro riserva di valore. Ha aggiunto: “Le criptovalute e le altre opzioni concorrenti ci hanno costretto a renderci conto che dobbiamo lavorare di più per creare un [opzione che] fungibile consente a ogni persona nel mondo di usarlo per pagare le cose”.

C’è solo un numero limitato di BTC in circolazione e solo un numero limitato può essere estratto. Penso che Bristow stesse parlando di criptovalute in generale.

È un buon punto in quanto l’oro ha più storia come riserva di valore, ma man mano che le generazioni si evolvono ei tempi cambiano, forse il Bitcoin potrebbe tenere il passo e cambiare le opinioni. Oppure la nascita di nuove monete digitali può far cambiare punto di vista, come per esempio la moneta Yuan del yuanpaygroup, per esempio.

Il grafico seguente illustra la drammatica caduta. Ad un certo punto il prezzo era inferiore del 50% e se sei un trader o un investitore si tratta di un calo enorme. La necessità di mantenere rigide regole di gestione del rischio non è mai stata così importante.

Nuovi investitori e trader avrebbero potuto e probabilmente essere stati scottati da questa recente mossa. È importante sapere che l’oro è un’ottima alternativa alle valute legali ed è molto meno volatile. La diversificazione del portafoglio è molto importante e questa mossa potrebbe aiutare gli investitori a capire perché.

Conclusione

Esatto: il Bitcoin è volatile. In altre parole, non è sulla buona strada per sostituire le tradizionali valute emesse dal governo. Se un bitcoin acquista una Tesla oggi e solo mezza Tesla domani, è inutile come mezzo di pagamento e riserva di valore (a meno che tu non sia un criminale con opzioni limitate).

E questo prima di considerare le inefficienze e l’impatto ambientale di un sistema che richiede computer assetati di energia in tutto il mondo per garantire ogni transazione. La mancanza di utilità effettiva di Crypto non impedirà a molti di trarre profitti profondi. La sua novità e il distacco da ogni senso di valore fondamentale lo rendono appetibile per gli intermediari che è stato progettato per disgregare. (NOTA STAMPA)