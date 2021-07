I mistici meandri italiani: il bosco sacro di Monteluco

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 14 luglio 2021. “Questo bosco sacro nessuno profani, né alcuni asporti su carro o a braccia ciò che al bosco sacro appartenga, né lo tagli, se non nel giorno in cui sarà fatto il sacrificio annuo; in quel giorno sia lecito tagliarlo senza commettere azione illegale in quanto lo si faccia per sacrificio. Se qualcuno lo profanerà, faccia espiazione offrendo un bue a Giove e inoltre paghi 300 assi di multa. Il compito di far rispettare l’obbligo tanto dall’espiazione quando dalla multa sia svolto dal dicator (dal preposto alla riscossione – ndA)”

Questa è certamente la storica direttiva sulle istituzioni forestali, denominata Lex luci spoletina, la legge del bosco spoletino, redatta nell’Impero Romano nel III sec aC, alla quale si sarebbero ispirate nel futuro le varie legislazioni protettive delle aree naturalistiche.

Essa era incisa su due blocchi a mo’ di monumento lapideo nel bosco sacro di Monteluco, venuti alla luce tra l’Ottocento e il Novecento grazie all’archeologo Giuseppe Sordini, oggi esposti in riproduzione pubblica, preservando gli originali nel museo archeologico nazionale di Spoeto.

L’area è a 850 mt nei 970 ettari della lecceta sovrastante Spoleto, il cui pittoresco panorama è ammirabile da un belvedere. Il toponimo Monteluco si compone con Luc da tema etrusco Luk, questo svoltosi nel latino Lucus “bosco” assumendo una connotazione mistica. Comprensivo di grotte, consacrato a Giove, partecipa alla Lista dei Siti Forestali Religiosi stilata dall’istituto della Biodiversità di Oxford.

Il suo substrato è di consistenza calcarea sedimentaria e oltre alla pura lecceta, i margini sono ricchi di arbusti sempreverdi quali il bosso e il corbezzolo, ancora di ginepro, laurotino e di orniello, questo simile al frassino.

L’escursione nel bosco non può non includere una visita nel già romitorio francescano, così indicato dopo la presenza qui del “Poverello d’Assisi”. Il bosco pagano che lo attorniava, infatti, si dipanò in sito cristiano.

Monteluco fu così insediato da eremiti durante il primo millennio del cristianesimo, che vi trovavano nei rocciosi tuguri le loro solitarie dimore. Dallo storico nucleo di una cappella dedicata a Santa Caterina andò in seguito a svilupparsi un vero e proprio convento con le immancabili cellette di ritiro, nelle quali si ha documentazione delle presenze, oltre a San Francesco, dei santi Antonio da Padova, Bonaventura e Bernardino da Siena Romitorio francescano fin dal 1212, dunque, quando fu visitato da San Francesco e gli venne affidata dai monaci eremiti del Monteluco la cappella di Santa Caterina, attorno alla quale si svilupparono le prime cellette, nucleo del futuro ritiro francescano.

La tradizione è costante nell’indicare anche il pozzo di San Francesco, una piccola sorgente ancora zampillante, che il Santo fece scaturire miracolosamente dalla nuda roccia, presso la grotta da lui abitata.

La storia cristiana di questo luogo è davvero solenne poiché Papa Pio IX, al secolo il senigalliese Giovanni Maria Mastai arcivescovo di Spoleto, ne era stato un francescano di Terz’Ordine e i beati Francesco da Pavia e Leopoldo di Gaiche vi trascorsero gli ultimi anni della loro esistenza, qui deceduti rispettivamente nel 1454 e nel 1815.

Non è un caso la similitudine col monte Gargano, con i suoi boschi, la Grotta, gli eremi di Pulsano, già siti pagani, e le eccelse frequentazioni con San Francesco.

C’è poi da dire che i due blocchi di Monteluco furono recuperati per caso, murati l’uno in una chiesetta di Castel Ritaldi e l’altro in una seconda chiesa presso Trevi, grazie all’interesse dell’archeologo spoletino Giuseppe Sordini, mentre per le stele daunie il merito del loro rinvenimento negli anni Sessanta del passato secolo, va al farmacista Matteo Sansone di Mattinata, rovistando tra materiali dei contadini, questi incuriositi delle loro forme e immagini, in maggior numero tra il Candelaro e il Cervaro.

Una particolarità, infine, ancora di interesse daunio, è nel toponimo Lucera di etimologia Luc-eri, dove Luc è affiancato a Eri questo ipocoristico di Sacer, pertanto Lucera vale “bosco sacro”.

I poggi su cui si appoggia la cittadina erano, infatti, ricoperti di un bosco considerato sacro agli dei.

Ferruccio Gemmellaro