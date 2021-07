STATOQUOTIDIANO.IT, 14 LUGLIO 2021 (II – CONTINUA). Come emerge dal decreto della Corte d’Appello di Bari, “(…), i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati (…) emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori (…) ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica“.

LA DIFESA DEI RICORRENTI. CONTESTATA LA RISPONDENZA LA VERO DI QUANTO RIPORTATO NELLA RELAZIONE DELLA PREFETTURA DI FOGGIA. (..) “La difesa (dei ricorrenti) ha preliminarmente contestato, con querela di falso, la rispondenza al vero di quanto riportato nella relazione della Prefettura. Quest’ultima, tuttavia, compendia le risultanze dell’accesso presso il Comune di Manfredonia (…) già esaminate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore capo della DDA di Bari e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia”, osservano i magistrati della Corte d’Appello di Bari.

“I fatti cristallizzati nella predetta relazione non sono il frutto di valutazioni e/o apprezzamenti bensì di deduzioni logicamente e direttamente derivanti da risultanze documentali cui il Tribunale di Foggia ha aderito ai fini della pronuncia dell’incandidabilità”, è riportato nel decreto della Corte d’Appello.

“Ne consegue l’irrilevanza della querela di falso sia perché non indica gli elementi e le prove della falsità sia perché dal tenore dei motivi che sviluppano la predetta censura sollevata in via preliminare non vi è la contestazione della veridicità dei fatti riportati nella relazione di cui viene offerta una lettura alternativa (..)”.

“(…) nel caso di specie, l’impostazione difensiva mirata, attraverso una valutazione atomistica dei comportamenti dell’amministratore, a dimostrare l’insussistenza di collegamenti con consorterie mafiose, non è condivisibile poiché finisce per confondere il giudizio di accertamento della responsabilità penale o di scioglimento dei consigli comunali con quello di verifica delle condizioni di incandidabilità”, osservano i magistrati della Corte d’Appello di Bari.

” Nella specie, invece, occorre accertare l’esistenza di un’oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, tale da rendere possibili ingerenze esterne nel suo ambito e un concreto asservimento dell’amministrazione alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (…) nel caso di specie, sia Zingariello Salvatore che Riccardi Angelo non hanno contestato la sussistenza degli episodi riportati nella relazione prefettizia e valorizzati dal Tribunale ma li hanno ridimensionati ovvero ne hanno offerto una lettura in chiave lecita alternativa“.

LA CAPTAZIONE AMBIENTALE. “Muovendo dai fatti ascritti al vice Sindaco, si osserva che lo stralcio della captazione ambientale del 18.08.2018 coinvolgente Caterino Giovanni è stata ricondotta nel perimetro della millanteria (…); è stata, altresì, sottolineata la natura meramente episodica delle frequentazioni tra il predetto Caterino e lo Zingariello “isolati temporalmente tra loro e inquadrabili in occasionali incontri in luoghi pubblici” (…) ivi compreso il soggiorno a Metaponto sfumato come gita in pullman unitamente a 50 persone. Analogamente i rapporti di amicizia e frequentazione tra il fratello del vice Sindaco (..) e la famiglia Caterino, pure evidenziati nella relazione, vengono ricondotti nell’ambito della massima trasparenza.

“E’ stata censurata, infine, l’assenza di elementi individualizzanti a carico del sindaco Riccardi in ordine agli episodi che hanno condotto allo scioglimento del Consiglio Comunale”.

IL FOCUS SU GIOVANNI CATERINO. “Tutte le censure non colgono nel segno sia in quanto tali, sia in quanto risultato di un’impostazione atomistica non condivisibile (..)”. “A tal riguardo, va rimarcato, da ultimo, il triplice omicidio, messo a segno il 9.08.2017, in cui ha perso la vita Romito Mario Luciano (reale obiettivo del commando) ma anche due ignari agricoltori casualmente presenti in quei luoghi; vicenda, questa, con implicazioni di natura anche internazionale. Caterino Giovanni è attualmente imputato (condannato in primo grado,ndr) per detto reato in quanto ritenuto uno degli autori, su mandato del clan Li bergolis, della suddetta strage per la quale, in data 16.10.2018, è stato attinto da ordinanza applicativa di misura inframuraria”. L’uomo, “a sua volta, dopo il suindicato episodio, è stato vittima di un tentativo di omicidio per il quale veniva attinto da ordinanza cautelare Perdonò Massimo noto esponente della opposta fazione Moretti-Pellegrino-Lanza alleata al clan Romito”.

“Anche a voler prescindere dai legami di vicinanza tra alcuni componenti dei rispettivi nuclei familiari, pure opportunamente evidenziati nella relazione e ripresi dal Tribunale, emerge uno stretto legame tra un esponente della criminalità organizzata garganica ed il vice Sindaco nonché assessore ai lavori pubblici”.

DALLA FREQUENTAZIONE CON CATERINO “ALLA GESTIONE POLITICA ‘ASSENTE’ IN ORDINE AD ALCUNI SETTORI NEVRALGICI PER LA VITA DELL’ENTE”. “Tale legame che già di per sé svilisce la funzione istituzionale ricoperta dal primo, non rimane un fatto isolato inserendosi, senza soluzione di continuità, nel contesto di una gestione politica “assente” in ordine ad alcuni settori nevralgici per la vita dell’ente, quali la gestione dei tributi, il rilascio di concessioni demaniali marittime ( ad uso impianti di acquacoltura e per la realizzazione di stabilimenti balneari), l’edilizia, il servizio di trasporto cimiteriale.

GESTIONE TRIBUTI. “Viene in rilievo, la proroga reiterata, sino al 2018, alla Gestione Tributi spa ( società a prevalente capitale pubblico) del servizio di gestione delle entrate comunali il cui contratto aveva scadenza il 9.12.2016”.

“La relazione della Prefettura segnala come la proroga del servizio sia stata autorizzata con determine dirigenziali sino al 2018, in violazione del disposto di cui all’art. 106 co. 11 DLgs n. 50/2016 e nonostante i pareri del segretario Comunale e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mirati al ripristino della legalità attraverso l’indizione di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio”. “Segnala, altresì, gli stretti legami familiari tra Presidente, Amministratore delegato e dipendenti della Gestione Tributi spa e le fazioni mafiose radicate nel territorio garganico”.

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO IMPIANTI DI ACQUACOLTURA. “Le risultanze degli accertamenti compiuti dalla Commissione di accesso e riportati nella relazione della Prefettura dimostrano, altresì, l’assenza dell’istituzione locale di Manfredonia, anche in funzione di presidio della legalità, nel settore, particolarmente esposto ad infiltrazioni mafiose attesa l’importanza economica, delle concessioni demaniali marittime ad uso impianti di acquacoltura”.

“E’ emerso, infatti, che l’attività di verifica antimafia era fondata prevalentemente su autocertifcazione (sebbene l’art. 89 dlgs n. 159/2011 limiti espressamente i casi in cui è sufficiente l’autocertificazione) e non già sulla richiesta di specifica informativa antimafia. Anche in questo caso, la relazione segnala i legami familiari con la mafia garganica dei componenti delle compagini delle società destinatarie del rilascio irregolare delle concessione in oggetto.”

“La gestione delle concessioni demaniali è avvenuta con sistematica disapplicazione del protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Foggia nel luglio 2017 implicante , da parte del Comune di Manfredonia, proprio al fine di contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose, l’impegno a richiedere le informazioni antimafia ex art. 91 DL n. 159/2011”.

ABUSIVISMO EDILE. “La relazione segnala, altresì, l’omesso compimento di qualsivoglia iniziativa finalizzata alla repressione dell’abusivismo edilizio mettente capo ad esponenti mafiosi rinunciando ad acquisire entrate anche a titolo di oblazione. Il riferimento è alla villa di Matteo Lombardi (tratto in arresto per l’omicidio, aggravato dal metodo mafioso, di Giuseppe Silvestri) ricadente nell’area del Polder sipontino parimenti al Kartodromo mettente capo a Michele Romito (noto esponente dell’omonimo clan)”.

“Viene, altresì, segnalato l’affidamento del servizio di trasporto delle salme al cimitero all’impresa di cui è titolare Romito Grazia ( sorella anche del defunto Mario Luciano) nei cui confronti è stata adottata l’interdittiva antimafia dalla Prefettura ma su iniziativa del Comune di Mattinata e non già di Manfredonia”.

IL PRIMO CITTADINO ERA ISTITUZIONALEMENTE CHIAMATO AD ESERCITARE QUESTI POTERI/DOVERI. “Tutte le suindicate emergenze, lette in maniera organica ed unitaria, rivelano, rispetto alla figura apicale dell’amministrazione comunale, una politica inerte laddove il Primo Cittadino era, invece, istituzionalmente chiamato ad esercitare il potere/dovere: di vigilare e sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti (…);

di indirizzare e controllare l’operato dei soggetti a cui era affidato il compito di dare attuazione alle scelte deliberate dall’ammnistrazione (…); più in generale, di sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico (…).

La trasgressione di questi doveri di vigilanza, accertata con riferimento ad una casistica sufficientemente rappresentativa, e mai segnalata ex post dal vice Sindaco, integra una situazione di cattiva gestione dell’amministrazione comunale, agevolando ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, finendo per creare le condizioni per un asservimento dell’amministrazione municipale agli interessi malavitosi. Ne discende che l’accertamento del venir meno, anche solo colposo, da parte del sindaco agli obblighi di vigilanza riconnessi alla sua carica è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per l’applicazione della misura interdittiva prevista (..)”.

LE CONTESTAZIONI DELLA CORTE D’APPELLO ALLE DEDUZIONI DIFENSIVE DEI RICORRENTI. “La deduzioni difensive secondo cui la prosecuzione della gestione del servizio sarebbe stata concessa per il tempo strettamente necessario alla definizione della forma societaria dell’ente e del nuovo affidatario, trascura le sollecitazioni ad adire le procedure ad evidenza pubblica cristallizzate nei pareri del segretario Comunale e dell’organo anticorruzione”.

La valenza della “contiguità” della “compagine societaria della citata Società Gestione Tributi spa a gruppi mafiosi segnalata nella relazione è stata oggetto di contestazioni meramente generiche ed inidonee a confutare gli esiti degli accertamenti compendiati nella relazione della Prefettura”. “Inconferenti si appalesano le argomentazioni mirate a superare l’omessa attivazione di qualsivoglia iniziativa da parte del Comune di Manfredonia per frenare l’abusivismo edilizio tra cui una villa ed un Kartodromo riconducibili ad esponenti della criminalità organizzata ed ubicati in area Polder. Ed infatti, la asserita adozione, da parte del Comune di centinaia di ordinanze di demolizione non eseguite per mancanza di fondi e di personale integra un’argomentazione generica, non dimostrata e comunque non calzante al caso di specie in cui alcun ordine di demolizione è stato mai adottato”.

“Non è condivisibile la rilettura del servizio di trasporto cimiteriale atteso che all’impresa di onoranze funebri di Romito Grazia non è stata richiesta né l’informativa antimafia ma neanche la comunicazione antimafia. La ditta è stata concessionaria di incarichi fino a che la Prefettura non ha adottato l’interdittiva antimafia ma a richiesta del diverso comune di Mattinata. Irrilevanti sono, infine, tutti gli atti di contrasto alla criminalità organizzata che sarebbero stati adottati dall’amministrazione comunale riguardando il diverso procedimento relativo allo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, di competenza del giudice amministrativo”.

“A ciò aggiungasi che tutte le iniziative adottate dal Comune (par. 7.4 atto di reclamo) sono anteriori alla consiliatura in oggetto eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31.05.2015”.

LA POSIZIONE DEL GIA’ CONSIGLIERE CONOSCITORE. “In questo contesto – è riportato nel decreto della Corte d’Appello di Bari – va calata e valutata la posizione del Conoscitore. Quest’ultimo, consigliere comunale al suo primo mandato, è, altresì (all’epoca dei fatti,ndr), il socio di minoranza della Biessemme srl, con sede in Manfredonia, il cui amministratore unico nonché socio di maggioranza è Romito Francesco, figlio di Michele Antonio attuale reggente dell’omonimo clan. La Biessemme srl è proprietaria del noto stabilimento balneare Bagni Bonobo, sul litorale sipontino, è stata destinataria di interdittiva antimafia”.

“In occasione della presentazione di SCIA per la prosecuzione dell’attività di stabilimento balneare, è stata riscontrata la disapplicazione del protocollo di intesa sottoscritto con la Prefettura di Foggia nel luglio 2017 per non essere state richieste tempestivamente le informazioni antimafia (..)inoltrate dal Comune solo tardivamente nonché a seguito di sollecitazione da parte della Prefettura”.

“La mancata tempestiva richiesta dell’informativa antimafia e la connessa violazione del protocollo stipulato con la Prefettura da parte del Comune è stata ritenuta rilevante dal Tribunale solo con riferimento alla posizione del Sindaco e del vice Sindaco nel delineato quadro di responsabilità da omesso indirizzo e controllo dell’apparato amministrativo ma non già nei confronti del Conoscitore che, in quanto mero consigliere comunale, non aveva potere di incidere sulla corretta applicazione del protocollo. L’assunto non è condivisibile in quanto frutto di una lettura atomistica della vicenda”.

“Conoscitore Antonio, dunque, oltre a partecipare attivamente in Consiglio Comunale quale consigliere di maggioranza è, altresì, socio della Biessemme srl indebitamente beneficiata dalla disapplicazione del predetto protocollo d’intesa in occasione della presentazione di una SCIA per la prosecuzione dell’attività di stabilimento balneare (Bagno Bonobo) di cui è proprietaria. A fronte di tale grave irregolarità, il consigliere Conoscitore ha, tuttavia, omesso di attivare qualsivoglia potere di autocontrollo ex post sulla politica gestionale del Comune della cui compagine è parte integrante in quanto portatore di un interesse diretto al vantaggio indebitamente conseguito dalla società di cui è socio. E’ vero che il Conoscitore non aveva ex ante il potere di interferire sulla esatta esecuzione degli impegni assunti dal Comune con la Prefettura di Foggia mediante il protocollo d’intesa (vd. decreto pag. 35 e 36) ma, quale consigliere di maggioranza, aveva il dovere di segnalare o comunque attivarsi ex post per correggere la condotta omissiva del Sindaco”.

“Alcuna iniziativa in tal senso – osserva la Corte d’Appello di Bari – è stata adotta dal Conoscitore portatore di un interesse personale nella vicenda de qua , condividendo con un esponente del clan Romito la partecipazione ad un’attività economica redditizia agevolata dalla disapplicazione del predetto protocollo d’intesa da parte degli organi apicali del Comune. Alcuna valenza in senso favorevole ha Corte di Appello di Bari, IV sezione penale, ha ammesso al controllo giudiziario (..), la Biessemme srl trattandosi di procedura differente fondata su presupposti diversi. Parimenti è irrilevante la circostanza che la predetta Biessemme srl fosse titolare di licenza di subentro n. 1 del 28 aprile 2014 nonché di quella suppletiva n. 3/2017 trattandosi di fattispecie diverse da quella in esame avente ad oggetto la tardiva richiesta di informazione antimafia con riferimento alla SCIA presentata nel giugno 2018”.

“Tutte le suindicate emergenze, lette in maniera organica ed unitaria, fotografano una oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica esposta ad ingerenze esterne nonché asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. Situazione, questa, riconducibile ad una politica di omesso controllo e vigilanza in settori delicatissimi, nevralgici per il buon funzionamento dell’amministrazione, il che è sufficiente per applicare la misura interdittiva in discorso”.

“L’appello del Ministero va, pertanto, accolto”, hanno concluso i magistrati della Corte d’Appello di Bari (II – fine).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it