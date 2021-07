Manfredonia, sito SIN: oggi question time col ministro Cingolani

Manfredonia (Foggia), 14/0/2021 – Oggi question time con i ministri Brunetta, Di Maio, Cingolani e Speranza. Si svolge oggi, mercoledì 14 luglio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, risponde a una

interrogazione sulle iniziative in relazione alle criticità emerse con riguardo al

cosiddetto «concorso dei tecnici al Sud», anche in considerazione dell’eventuale

annullamento della procedura selettiva da parte del Tribunale amministrativo

regionale (Baldino – M5S).

Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,

risponde a interrogazioni sulla sospensione dei finanziamenti alla Guardia costiera

libica in attesa di un chiarimento del quadro politico in Libia (Napoli – CI); sulle

iniziative in relazione al trafugamento di adesivi per i visti Schengen presso

l’ambasciata italiana di Islamabad in Pakistan, con particolare riferimento ai rischi

connessi al terrorismo internazionale (Lollobrigida – FdI).

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponde a interrogazioni sulle iniziative per la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Manfredonia con riferimento all’area industriale ex Enichem (Tasso – Misto-Maie-Psi); sull’incidenza delle condizioni di mercato nell’attuazione del programma di transizione ecologica predisposto dal Governo (Squeri – FI).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire il tracciamento della diffusione delle cosiddette varianti e l’incremento delle dosi di vaccino da somministrare nel periodo estivo (Carnevali – Pd); sul finanziamento delle borse di specializzazione in medicina (Stumpo – LeU);

sulle iniziative volte a evitare il possibile aumento dei contagi legato alla cosiddetta

variante “Delta” e per garantire la ripresa in presenza e in sicurezza delle lezioni,

anche prevedendo l’obbligo vaccinale per il personale scolastico (Noja – IV); sulle

iniziative volte a superare la carenza di medici di medicina generale sull’intero

territorio nazionale (Molinari – Lega).