Migliori casino online europei

Non esiste una normativa Europea specifica per il settore nel campo dei servizi di gioco d’azzardo. I paesi dell’UE sono autonomi nel modo in cui organizzano i propri servizi di gioco d’azzardo, purché rispettino le libertà fondamentali stabilite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretato dalla Corte di giustizia dell’UE. La libertà di fornire servizi o di aprire un’impresa in un altro paese dell’UE è particolarmente rilevante in questo caso.

La regolamentazione del gioco d’azzardo online nei paesi dell’UE è caratterizzata da diversi quadri normativi. In una serie di sentenze, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata sulla conformità dei quadri normativi nazionali al diritto dell’UE.

Sebbene l’Europa sia considerata un “unico stato” in termini di importanza economica, ed è in una certa misura governata dalla legislazione approvata dall’Unione Europea, i singoli paesi sono ancora in ultima analisi responsabili dell’adozione delle proprie leggi. Ciò è particolarmente vero nel settore del gioco d’azzardo poiché non esiste una legislazione o un regolamento che standardizzi le scommesse e il gioco in tutta Europa.

Di conseguenza, tenere il passo con la legalità del gioco d’azzardo, in particolare il gioco d’azzardo online, in tutto il continente è una vera sfida. Il mercato europeo è servito da molti dei principali siti di gioco d’azzardo, ma ciò che è consentito e ciò che non lo è può variare in modo significativo da un paese all’altro.

Il team di Casinority Italia vuole darvi una panoramica di mercati del gioco d’azzardo più popolare, i loro regolamenti e top 3 casino online in ogni paese menzionato sotto, quindi:

Svizzera

Grazie alla legge federale sui giochi con denaro reale, non devi più chiederti se il gioco d’azzardo online in Svizzera è legale. I giochi da casinò online sono legali fintanto che sono gestiti da un sito con licenza che ha una partnership con un casinò terrestre.

Le leggi svizzere sulle scommesse consentono le scommesse sportive online purché siano condotte tramite una delle due organizzazioni di lotterie del paese.

Puoi anche acquistare biglietti della lotteria, giocare a bingo e divertirti con i giochi online. Le leggi sul gioco d’azzardo online in Svizzera offrono ai cittadini un’ampia varietà di opzioni di gioco. Importante: l’età per il gioco d’azzardo è la stessa in tutti i Cantoni ed è limitata ai maggiori di 18 anni.

Casinò Casino777 Starvegas Golden Star Casino Info generale ● Bonus senza deposito: fino a 100 CHF ● Bonus sul primo deposito – 100% fino a 777 CHF ● Bonus di deposito fino a 300 CHF ● 30 CHF al momento dell’iscrizione ● Oltre 3.320 slot e giochi con denaro reale ● Prelievi rapidi 24 ore su 24

Italia

Il gioco d’azzardo è una delle industrie che porta circa 80 miliardi di euro su base annua all’economia italiana. Il gioco d’azzardo è stato legalizzato nel 1900, ma la legislazione ha subito modifiche nel corso degli anni, quindi oggi l’Italia ha una delle leggi sul gioco d’azzardo più moderne e competitive all’interno dell’Unione Europea.

L’Italia ha modificato la sua legislazione sul gioco d’azzardo su più fronti, fornendo così alle società che creano casinò vantaggi significativi. Nel 2007 l’Italia ha modificato la propria legge finanziaria in materia di giochi di carte di abilità e nel 2011 sono stati legalizzati anche i giochi di poker con soldi veri e altre operazioni di casinò online. L’ultima modifica apportata alla legislazione italiana sul gioco d’azzardo è stata introdotta alla fine del 2012 quando gli operatori di slot machine sono stati autorizzati a portare le loro attività in Italia.

Tutte le attività di gioco d’azzardo e i requisiti di licenza per gli operatori di siti casinò online in Italia sono supervisionati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

L’AAMS è responsabile della regolamentazione dei servizi di gioco d’azzardo online. Importante: i giocatori devono avere almeno 18 anni di età per giocare in Italia.

Casinò 888 Casino Leo Vegas StarCasinò Info generale ● Bonus senza deposito ● Modalità download ● Premi jackpot giornalieri ● Licenza AAMS ● Giri gratis senza deposito ● Oltre 20 slot con jackpot ● Licenza AAMS n. 15230 ● Club VIP con premi ● Oltre 900 slot machine

Austria

L’Austria è una nazione favorevole al gioco d’azzardo con molte opzioni per scommesse e giochi sia fisici che online. I giocatori d’azzardo sono liberi di giocare su qualsiasi sito scelgono senza temere punizioni, poiché le leggi austriache per il gioco d’azzardo online si applicano principalmente agli operatori che richiedono una licenza.

Tuttavia, gli aggiornamenti proposti alle leggi sul gioco d’azzardo online in Austria potrebbero rendere più difficile per i giocatori d’azzardo accedere a siti che non hanno una licenza in Austria. Importante: in Alta Austria, l’età legale per il gioco d’azzardo è 18 anni, ad eccezione delle lotterie offerte dal monopolio della lotteria (16 anni).

Casinò King Billy Casinonic Wild Tornado Info generale ● Chat online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ● Prelievi rapidi ● Ritiro veloce ● Accetta criptovaluta ● Giochi con croupier dal vivo ● Supporto vocale disponibile ● Molti paesi consentiti

Francia

Molte forme di gioco d’azzardo sono legali in Francia e ci sono tre principali aziende responsabili della sua regolamentazione. Il Pari Mutuel Urbain si occupa di corse di cavalli, la Francaise des Jeux si occupa di giochi di scommesse e lotterie e ARJEL si occupa di gioco d’azzardo online. Nel 2009, il governo francese ha introdotto un nuovo disegno di legge relativo al gioco d’azzardo online, a seguito delle richieste dell’Unione Europea, e nel 2010 sono state ufficialmente legalizzate tre forme di gioco d’azzardo online:

scommesse sportive (incluse scommesse live, scommesse a quota fissa),

scommesse ippiche,

e poker.

Le licenze sono rilasciate da ARJEL agli operatori che desiderano fornire questi servizi ai residenti francesi. Al momento non vengono rilasciate licenze per giochi da casinò, spread betting o exchange betting.

Il gioco d’azzardo in Francia ha uno status legale attuale. Importante: nel 1987 l’età minima per il gioco d’azzardo è stata abbassata da 21 a 18 anni come è fino ad oggi.

Casinò Fat Boss Melbet Casino Extra Info generale ● Deposito e pagamenti veloci e sicuri ● Programma VIP ● Programma fedeltà disponibile ● Grandi bonus e offerte promozionali ● Depositi e pagamenti veloci e sicuri ● VIP e programmi fedeltà

Germania

Le leggi sul gioco d’azzardo in Germania sono alquanto complesse e sono cambiate alcune volte nel corso degli anni. Nel 2008 è stata introdotta una normativa che ha di fatto bandito tutte le forme di gioco e scommesse online, ad eccezione delle scommesse ippiche, diverse da quelle offerte dallo Stato. La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha lanciato una sfida a questa legislazione, sostenendo che ha violato le regole dell’UE.

Nel 2010, la Corte di giustizia europea ha stabilito che l’industria era monopolizzata in Germania e doveva diventare più liberale. Di conseguenza, nel 2012 è stato introdotto l’Interstate Treat on Gambling (ISTG) che ha consentito alle società private di fornire alcuni servizi di gioco d’azzardo. L’ISTG è stato implementato in tutti gli stati tedeschi tranne uno, lo Schleswig Holstein, che ha approvato una propria legislazione ancora più liberale.

Questa legislazione è stata scartata nel 2013, da un governo appena eletto, ma le licenze precedentemente rilasciate dallo Schleswig Holstein hanno ancora diversi anni per funzionare. Molti operatori affermati detengono una di queste licenze poiché la Germania è uno dei più grandi mercati di gioco d’azzardo in Europa. Importante: l’età minima legale per il gioco d’azzardo in Germania è 18 anni.