“Omesso controllo e vigilanza in settori delicatissimi”. L’incandidabilità di Riccardi, Zingariello e Conoscitore (I)

STATOQUOTIDIANO.IT, 14 LUGLIO 2021. “(..)Tutte le suindicate emergenze, lette in maniera organica ed unitaria, fotografano una oggettiva situazione di cattiva gestione della cosa pubblica esposta ad ingerenze esterne nonché asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio. Situazione, questa, riconducibile ad una politica di omesso controllo e vigilanza in settori delicatissimi, nevralgici per il buon funzionamento dell’amministrazione, il che è sufficiente per applicare la misura interdittiva in discorso“.

Scioglimento consiglio comunale di Manfredonia: come anticipato, come deciso a Bari nella camera di consiglio del 22 giugno 2021, la I sezione civile della Corte d’Appello di Bari (dott. Salvatore Grillo, Presidente) ha rigettato i reclami proposti da Angelo Riccardi e Salvatore Zingariello, in qualità di già sindaco e vice sindaco del Comune sipontino, contro l’incandidabilità stabilita in primo grado dal Tribunale di Foggia.

Al contrario, ha accolto il reclamo presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia e, in parziale riforma del decreto impugnato, ha dichiarato (il già consigliere comunale del Comune di Manfredonia,ndr) Conoscitore Antonio non candidabile (come gli altri ricorrenti,ndr) alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi con il quale sono stati adottati i provvedimenti di cui agli art. 143 e 144 DLgs n. 267/2000 con riferimento al Comune di Manfredonia (FG).

I suddetti reclami, contro il Ministero dell’Interno, erano stati presentati dai ricorrenti (Riccardi e Zingariello). contro il decreto del Tribunale di Foggia n. 2263/2020 del 29.07.2020.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. DALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL’INCANDIDABILITA’. Con decreto del 22.10.2019, adottato su proposta del Ministero dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica, preso atto dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale a causa delle dimissioni del Sindaco e considerate le forme di ingerenza della criminalità organizzata emerse a seguito di approfonditi accertamenti nonchè il conseguente pregiudizio per gli interessi della collettività con perdita di credibilità dell’istituzione locale, aveva disposto la nomina di una commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia per la durata di 18 mesi (al momento ancora in carica,ndr).

INCANDIDABILITA’: IL PRIMO GRADO. Con nota riservata del 12.11.2019, il Ministro dell’Interno aveva trasmesso al Tribunale di Foggia la relazione del Prefetto di Foggia all’esito dell’accesso esperito presso l’amministrazione comunale di Manfredonia cui aveva fatto seguito il DPR citato del 22.10.2019. Fissata apposita udienza, si era costituita l’Avvocatura dello Stato che instava per la declaratoria di incandidabilità dell’ex Sindaco Riccardi Angelo, dell’ex Vice Sindaco nonché assessore ai Lavori Pubblici Zingariello Salvatore e del consigliere di maggioranza Conoscitore Antonio attesa la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 143 co. 11 TUEL.

Avevano resistito al tempo i citati Riccardi Angelo, Zingariello Salvatore e Antonio Conoscitore contestando il fondamento della proposta e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Foggia, con il decreto n. 2263/2020 del 29.07.2020, dichiarava l’incandidabilità di Riccardi Angelo e Zingariello Salvatore alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento Europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi al DPR del 22.10.2019; rigettando la domanda nei confronti di Conoscitore Antonio.

LE MOTIVAZIONI. “Inquadrava preliminarmente l’azione proposta dal Ministero dell’Interno nel contesto della mafia garganica radicata nel triangolo del territorio di Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Mattinata storicamente conteso dalle opposte fazioni dei clan Romito e Li Bergolis. Valorizzava, quindi, gli elementi informativi compendiati nella relazione della Prefettura quali: – documentazione fotografica comprovante il rapporto di stretta frequentazione tra Zingariello Salvatore e Caterino Giovanni (ritenuto uno degli autori della strage di San Marco in Lamis del 9.08.2017 – condannato a riguardo – messa a segno per uccidere Romito Mario Luciano) immortalati insieme nel corso di un festeggiamento per ringraziare l’elettorato nonché mentre assistevano ad un evento sportivo;

– documentazione relativa al soggiorno presso struttura turistica in Metaponto dove i predetti Caterino e Zingariello, con le rispettive famiglie, avevano trascorso una settimana dal 25 agosto 2018 al 2 settembre 2018; – stralcio di captazione ambientale intercorsa il 7.08.2018 tra il predetto Caterino, subito dopo essere stato sentito dagli organi inquirenti, e l’interlocutore Cotrufo Claudio”. “Stanno le indagini pure sul Sindaco…Zingariello. Mo glielo devo dire a Salvatore . La DDA porta un’indagine sopra a…sopra il Sindaco. Non so per che cosa. Quelli là hanno sentito le conversazioni pure con salvatore. Hai capito?”;

“Quanto alla posizione dell’ex Sindaco riportava analiticamente una serie di gravi, reiterate anomalie ed irregolarità, stigmatizzate, in particolare, dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito di controllo ispettivo del luglio 2018 tra cui la sistematica disapplicazione del protocollo di intesa sottoscritto con la Prefettura di Foggia nel mese di luglio 2017 in base al quale il Comune di Manfredonia si impegnava a richiedere le informative antimafia (..) in caso di SCIA ovvero di una domanda di consenso (..)”.

“Venivano riportate, in particolare, le seguenti vicende: a) proroga sino all’anno 2018 del contratto di servizio, tra il Comune di Manfredonia e la società mista Gestione Tributi spa, scaduto il 9.12.2016, (…) nonostante i pareri espressi dal Segretario Comunale al fine di indire una procedura di gara per l’affidamento del servizio ed il parere dell’ANAC, inviato il 5.07.2017, che pure invitava l’amministrazione comunale ad indire una nuova gara escludendo la possibilità di ulteriori proroghe;

b) rilascio delle concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura senza preventiva richiesta delle prescritte informative antimafia ma in base a mere autocertificazioni da parte dei concessionari (…);

c) rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di stabilimenti balneari parimenti in assenza della prescritta certificazione antimafia disapplicando il protocollo di intesa sottoscritto con la Prefettura di Foggia;

d) proliferazione di abusi edilizi in mancanza di qualsivoglia iniziativa inibitoria e/o repressiva; e) affidamento del servizio di trasporto cimiteriale all’impresa Onoranze Funebri Sant’Andrea di Grazia Romito (sorella del defunto Romito Mario Luciano) che ha avuto termine solo dopo l’adozione da parte della Prefettura, nei confronti di detta impresa, dell’interdittiva antimafia richiesta non già dal Comune di Manfredonia bensì da quello di Mattinata”.

“Il Tribunale di Foggia concludeva che tutte le suindicate emergenze, comprovanti l’omessa attivazione, da parte dei vertici della Giunta Comunale, dei poteri di indirizzo e controllo, consentivano di ritenere la sussistenza di collegamenti tra i suddetti esponenti del Comune e quelli della famiglia Romito con conseguente alterazione dell’attività amministrativa”.

A diverse conclusioni, invece, perveniva il Tribunale di Foggia in ordine alla posizione dell’ex consigliere comunale Conoscitore Antonio, titolare del 30% delle quote della società Biessemme srl il cui amministratore unico nonché socio di maggioranza è Romito Francesco, figlio di Romito Michele Antonio attuale reggente dell’omonimo clan. La predetta società, proprietaria dello stabilimento balneare “Bagni Bonobo”, sul litorale sipontino, in occasione della presentazione di SCIA era stata solo tardivamente destinataria di richiesta di informativa antimafia da parte del Comune che aveva, ancora una volta, disapplicato il predetto protocollo di intesa con la Prefettura”.

IN PRIMO GRADO ERA STATA RIGETTATA LA RICHIESTA PER IL GIA’ CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO CONOSCITORE. “Rilevava, tuttavia, il Tribunale che la mancata tempestiva richiesta dell’informativa antimafia e la connessa violazione del protocollo stipulato con la Prefettura da parte dell’amministrazione comunale non potevano ricadere sul Conoscitore in quanto mero consigliere comunale sprovvisto di poteri di indirizzo e controllo dell’apparato burocratico dell’ente“.

IL RICORSO IN APPELLO. “Avverso il decreto del Tribunale hanno proposto reclamo il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia limitatamente alla posizione di Conoscitore Antonio. Hanno dedotto la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che pur avendo ravvisato la sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti sul collegamento di Antonio Conoscitore con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Manfredonia non aveva ritenuto raggiunta la prova che il predetto collegamento fosse in grado di incidere, alterandola, sull’attività amministrativa con compromissione del buon andamento, dell’imparzialità dell’amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi pubblici ovvero della sicurezza pubblica.

Con distinti atti di reclamo hanno impugnato il decreto anche i difensori di Riccardi Angelo e Zingariello Salvatore censurando la pronuncia nella sua interezza per aver ritenuto provati i fatti rappresentati nella relazione della Prefettura di Foggia e proponendo contestualmente querela di falso contestando la rispondenza al vero di quanto riportato nella relazione.

Sviluppavano, altresì, le seguenti censure: – violazione delle norme sul contraddittorio, insussistenza di elementi probatori posti a fondamento dei fatti contestati;

violazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116cpc, per aver erroneamente ritenuto provati i fatti ed i collegamenti su cui il Tribunale aveva fondato la declaratoria di incandidabilità;

– inammissibilità del procedimento per nullità dell’editio actionis non contenendo la nota trasmessa dal Ministero dell’Interno, da cui era scaturito il procedimento, alcuna domanda né una contestazione degli addebiti (…) per l’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1 L. 31.05.1965 n. 575 e non già per promuovere un giudizio sulla incandidabilità;

– erroneo riconoscimento della sussistenza dei requisiti dei collegamenti indiretti con la criminalità organizzata;- erroneo riconoscimento dell’alterazione dell’attività amministrativa; assenza di elementi individualizzanti a carico del Riccardi e dello Zingariello idonei a fondare una responsabilità per le condotte che hanno dato luogo allo scioglimento del Consiglio comunale; omessa valutazione delle attività di contrasto alla criminalità organizzata.

“La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto i reclami proposti nell’interesse di Riccardi Angelo e Zingariello Salvatore sono infondati. E’ fondato, invece, il reclamo proposto dal Ministero e dalla Prefettura di Foggia”. (I – CONTINUA).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it