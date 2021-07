STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 14 luglio 2021. “Il Partito Democratico di Foggia accoglie con interesse le proposte presentate questa mattina da diverse associazioni giovanili foggiane raccolte nel documento “71100 volte meglio”. E’ la nota del comitato cittadino dopo l’incontro di stamattina fra le associazioni Ottavia, Link, Unione degli Studenti e SFoggia.

“S’impegna a sottoscriverle- prosegue il Pd e a farle proprie perché coerenti alla visione del Pd per il capoluogo. Il rinnovato fermento giovanile a cui stiamo assistendo in questi mesi, e queste proposte ne sono la testimonianza, deve essere di stimolo per tutte le forze politiche e i rappresenti istituzionali del territorio. Foggia deve voltare pagina ed è utile e necessario il protagonismo giovanile”.