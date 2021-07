Si svela il calendario di Serie A. L’Inter ospita il Genoa

Il ritorno si disputerà, invece alla 30/a giornata. La seconda stracittadina sarà invece quella tra Torino e Juventus, in programma alla settima giornata (3 ottobre 2021). Il ritorno verrà giocato alla 26/a giornata.

Il derby di Milano, Milan-Inter, si disputerà nella dodicesima giornata del campionato di serie A 2021-2022, in programma il 7 novembre, con la gara di ritorno fissata per il 24/o turno (6 gennaio 2022). Alla nona giornata, 24 ottobre, il derby d’Italia, Inter-Juventus, con ritorno fissato per il 3 aprile 2022 alla 31/a giornata. José Mourinho sfiderà l’Inter, per la prima volta dopo il Triplete, il prossimo 5 dicembre nella 16/a giornata sulla panchina della Roma.

Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della Serie A 2021-2022, svelato oggi a Milano. Il tecnico portoghese farà invece il suo ritorno a San Siro contro i nerazzurri nel 34/o turno, in calendario il 24 aprile 2022.