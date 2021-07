Spento il maxi-incendio di Vico: “È il momento della conta dei danni”

Vico del Gargano, 14.07.2021 (ore:09:30) – Dalle Giacche Verdi Gruppo Gargano: Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte. Al momento il fuoco è spento e non sembrano esserci focolai attivi. In questi minuti gli aerei stanno bonificando l’area interessata. È il momento della conta dei danni. Sono tanti.

La nostra comunità ha oggi perso un grande patrimonio ambientale e diversi concittadini hanno avuto notevoli perdite materiali. È un brutto capitolo della nostra storia che riporta alla mente l’incendio di Peschici del 2007.

Noi continueremo a fare il possibile per salvaguardare il nostro territorio. Un ringraziamento doveroso è per tutti i volontari,che vista l’emergenza, hanno mollato tutto e hanno dato anima e cuore (specie a 3 dei nostri finiti al 118 fortunatamente senza conseguenze) per contribuire alla risoluzione del problema. Grazie a tutti i cittadini che hanno messo a disposizione i propri mezzi. Grazie agli amici delle #gevdicapitanatanoe della #pegasovieste e dell’#arif ai #vigilidelfuoco #gruppovolocanadair #carabinieri #guardiadifinanza #comunedivicodelgaragano #crocerossaitaliana (G.Cassa)