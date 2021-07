Variante Delta in Puglia: indice di positività da 0,4 a 1,28%

Manfredonia (Foggia), 14/07/2021 – (corrieremezzogiorno) Un balzo nel giro di 24 ore. Dallo 0,4 per cento di lunedì all’1,28 di ieri. In Puglia la variante Delta spinge al rialzo il tasso di positività.

Dopo una settimana di relativa tregua – il 6 luglio scorso l’incidenza si fermava all’0,84 – l’indice risale superando la media nazionale (ieri allo 0,8 per cento). Novantasette i casi sui complessivi 7.527 test, in aumento rispetto ai 19 del giorno precedente, ma su un numero di tamponi molto più basso (4.342) come spesso accade durante il fine settimana.

Il caso di Manfredonia

A Manfredonia ad esempio arriveranno nei prossimi giorni gli esiti del tracciamento nel campeggio estivo, dove si è diffuso un focolaio che ha colpito 34 ragazzi, gran parte dei quali provenienti da altre regioni. «Dobbiamo convivere con questa situazione – avverte Lopalco – monitorare e insistere con il contact tracing. Ma soprattutto avere fiducia nella vaccinazione». Vaccinazione che in Puglia ha superato il traguardo delle 4 milioni di dosi somministrate, il 93,8 per cento di quelle ricevute. A trainare la corsa il record delle 2.196 inoculazioni in un solo giorno, lunedì scorso, nell’hub della Fiera del Levante a Bari. (corrieremezzogiorno)