Vasta operazione contro la criminalità nel Foggiano: trovate droga e armi

Lucera (Foggia), 14/07/2021 – A partire dalle prime luci dell’alba del 13 luglio 2021, nel Rione “Cappuccini” di Lucera, Polizia, Carabinieri e Finanza hanno dato vita ad una vasta ed intensa attività coordinata finalizzata al contrasto alla criminalità.

All’operazione, che ha previsto perquisizioni di abitazioni, cantine, box, garage, terrazze e controlli di mezzi e persone sospette ha partecipato personale del Locale Commissariato di P.S., militari della relativa Compagnia Carabinieri e della Tenenza della Guardia di Finanza, coadiuvati da unità cinofile della Polizia e dei Carabinieri, da due team dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e militari del Nucleo Investigativo CC di Foggia.

Durante i controllo sono stati recuperati oltre 2 chili di stupefacenti tra cocaina (quasi mezzo chilo), hashish (anche in questo caso all’incirca mezzo chilo) e marijuana (circa un chilo e 400 grammi in tutto), unitamente a materiale per il confezionamento delle singole dosi e ad una piccola pressa in ferro che gli inquirenti ritengono possa essere usata per la realizzazione dei cosiddetti “panetti” di “hashish”. Inoltre sono state recuperate e poste sotto sequestro 50 munizioni per arma da fuoco di diverso calibro e 48 munizioni “a salve”.

Sono stati tratti in arresto B.M., trentenne noto alle cronache ed alle Forze di Polizia e la sua convivente D.P. T., anch’ella trentenne, nella cui disponibilità Poliziotti e Carabinieri hanno rinvenuto 2 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, per i quali si sono aperte rispettivamente le porte del carcere di Foggia e di Trani, in attesa del giudizio di convalida. Infine sono stati contravvenzionati e sequestrati ai sensi del codice della strada, due veicoli sprovvisti di assicurazione.