90 anni di storia del Donia: parte contest per logo celebrativo

Manfredonia (Fg), 14 luglio 2022 – 90 anni di patrimonio sportivo, culturale e sociale della città di Manfredonia: questo è quanto festeggeremo il prossimo ottobre in occasione dell’anniversario della fondazione del club bianco celeste.

Un’importante ricorrenza a cui il Manfredonia Calcio 1932 sta già lavorando e per questo ha pensato, in accordo all’Amministrazione Comunale che ne patrocinerà l’iniziativa, di lanciare un contest aperto alla città, per la realizzazione del logo che rappresenti i 90 anni di storia del club sipontino.

“In un momento storico di non semplice portata – ha dichiarato il neo Presidente Giuseppe Di Benedetto – lo sport e in questo caso il calcio rappresentano dei baluardi fondamentali, dei punti di riferimento per giovani e vecchie generazioni, per ritrovarsi in un’identità che nella città di Manfredonia è molto radicata e sentita”.

“Il calcio e la sua fede sono parte integrante dell’identità – ha espresso il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice – della storia e della cultura di questa città. I biancocelesti si apprestano a tagliare un traguardo storico ed importante come quello dei 90 anni della fondazione della società sportiva che tante gioie e soddisfazioni hanno dato a Manfredonia ed alla sua tifoseria. Lo sport come punto e motivo di ripartenza, di crescita sociale attorno al quale costruire un brand forte che porti lustro e successo al nome di una città importante ed ambiziosa come Manfredonia”.

Obiettivo del contest è stimolare l’appartenenza, oltre la creatività, il coinvolgimento, far sentire tutti parte di un progetto più grande, un progetto per la città, che resti simbolo nella memoria storica del nostro territorio.

Agli “artisti” sipontini è richiesto di creare un’illustrazione originale e inedita liberamente ispirata alla straordinaria storia del Manfredonia Calcio 1932.

È possibile partecipare al progetto fino alle 23:59 del 30 agosto 2022. Per maggiori info e regolamento scrivere a manfredonia.calcio.32@gmail.com. Il vincitore riceverà un abbonamento annuale allo stadio – settore tribuna.