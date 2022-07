Draghi: “Mi dimetto, non ci sono le condizioni per realizzare il programma”

FOGGIA, 14/07/2022 – (ansa) Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica. Draghi ha annunciato in Consiglio dei ministri le dimissioni.

“Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più”, ha detto il premier in Cdm. “Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia”.

Il governo ha ottenuto la fiducia a palazzo Madama ma i senatori M5s, come annunciato, sono usciti dall’Aula. M5s ha però manifestato la disponibilità a sostenere il governo. Ora è in corso il Cdm, attesa per le parole di Draghi dopo quanto accaduto a Palazzo Madama.

Draghi, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, durante la riunione del Cdm avrebbe detto ai ministri che mercoledì riferirà alle Camere. “Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il Governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi”. (ansa)