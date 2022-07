Le bacheche per le comunicazioni aziendali

Bacheche aziendali

Le bacheche aziendali hanno sempre un ruolo importante all’interno dell’organizzazione di un ufficio o azienda.

Su di esse infatti si possono scrivere comunicazioni o appendere avvisi a tutti i dipendenti e a chi lavora in azienda.

Inoltre per gli uffici pubblici sono molto importanti le bacheche in quanto tutti gli avventori degli uffici possono prendere atto di comunicazioni, avvisi, bandi e quant’altro direttamente controllando le bacheche.

Le bacheche molto utili in azienda di solito sono strutture di metallo, alluminio o acciaio, con antine in vetro, infatti devono essere trasparenti per fare vedere bene cosa c’è scritto al loro interno.

Tuttavia le bacheche aziendali sono anche uno strumento di comunicazione che può essere di vario tipo; sono infatti prodotti di affissione per condividere informazioni e documenti coi colleghi o collaboratori o anche servono per presentare idee e progetti in riunioni aziendali.

Troviamo quindi sul mercato vari modelli di bacheche, di pannelli per affissione, di cornici e cartelle per migliorare la comunicazione in azienda.

Le bacheche si suddividono in bacheche per interno e per esterno; i pannelli di affissione per quelle da interno possono essere in sughero come pure in tessuto, per appuntare con le apposite puntine colorate i vari promemoria e appuntamenti in maniera molto facile e veloce.

Oppure ci sono in vendita bacheche da interno con superficie magnetica in acciaio laccato, per applicare gli avvisi tramite puntine magnetiche; di solito sono dotate di una o più ante di sicurezza in vetro, che possono essere sia a battente che scorrevoli.

Le bacheche per esterni invece hanno un vetro resistente alla variazione termica e sono anche impermeabili all’acqua. Possono essere di legno come di metallo.

Inoltre per semplificare le modalità di affissione oggi si può contare anche su cornici e supporti a parete, che vanno applicate anche solo con una striscia di adesivo adatto o attraverso magneti.

La stessa cosa dicasi per le cartelline trasparenti da affissione, da fissare su qualsiasi superficie liscia e si possono leggere da entrambe le parti se si applicano su vetro.

Sempre quando dobbiamo comunicare nel contesto di riunioni aziendali o anche di altro tipo, ecco che ci sono anche strumenti di presentazione con braccio scorrevole e girevole, in modo che tutti possano vedere bene ciò che si presenta.

Bacheca per avvisi

Insomma una bacheca per avvisi è davvero fondamentale in ogni ufficio e azienda che si rispetti.

E’ vero che oggigiorno tutte le comunicazioni importanti avvengono anche per mail o via internet; tuttavia risulta sempre importante lasciare anche la stessa comunicazione sotto forma cartacea in bacheca.

Infatti può succedere un contrattempo, o magari può capitare che un giorno non si legga la propria posta elettronica perché occupati in esterno e quindi passare a prendere le consegne in ufficio e leggere la bacheca può essere molto importante per svolgere bene il proprio lavoro.

Inoltre le bacheche sono molto utili in azienda per tutti quegli uffici con presenza di pubblico, che passa e consulta gli avvisi e le comunicazioni affisse.

Bacheche in legno

Tra le bacheche da esterni troviamo le bacheche in legno.

Sono le classiche bacheche che si trovano nei sentieri di montagna o nelle riserve naturali dove vi sia da segnalare la mappa di un percorso, o anche nei comuni, per affiggere la mappa comunale e indicare il posto esatto in cui ci troviamo in quel punto.

Il legno di queste bacheche deve provenire da foreste certificate FSC, che utilizzino legname a norma e proveniente da gestione controllata.

Le strutture in legno sono fissate al terreno con blocchetti di calcestruzzo e possono venire posizionate su terra battuta come su prato o sabbia, e su superfici solide come cemento o asfalto. (nota stampa).