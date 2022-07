Manfredonia, serata con musica senza autorizzazione: sanzione a legale società

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/07/2022 – “Visto il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi della elevato al titolare dello stabilimento balneare all’insegna “Bagni Bonomo (Bonobo,ndr)” stabilimento ubicato in Via Lungomare del Sole Manfredonia, in quanto alle ore 01:20 circa del 23/06/2022 è stato accertato che presso il locale dello stabilimento era in corso una serata danzante con presenza di musica dj set, di fatto udibile dalla strada; il locale era gremito di gente con la presenza di operatori addetti alla sicurezza “buttafuori”, senza la dovuta autorizzazione.

Con lo stesso verbale è stato accertato che l’evento era stato pubblicizzato sulla rete internet. Il trasgressore è stato edotto che la violazione è punita con la sanzione amministrativa”. “Dato atto che, nel frattempo in data 25/06/2022, la citata società Biessemme Srl ha richiesto la licenza per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo, con DJ, complementari all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’esterno del pubblico esercizio (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio), ex all’art. 69 del T.U.L.P.S, attualmente in istruttoria.

ORDINA

al sig. . Romito Francesco, legale rappresentante della società Biessemme Srl, la cessazione dell’attività contestata senza la dovuta autorizzazione, con l’avvertenza che nel caso di reiterazione delle violazioni si disporrà la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni, ai sensi del comma 3 dell’art.666 del C.P.

AVVERTE

che l’inottemperanza al presente ordine sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del C.P. Copia della presente sarà trasmessa agli organi di vigilanza e controllo”.

Il Dirigente a.i.

F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

[Atto] » Ord_132-2022.pdf