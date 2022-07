Pregiudicati foggiani portano figlio sulle tombe di Riina e Provenzano

FOGGIA, 14/07/2022 – (repubblica) Due rose rosse e un bigliettino: “per Provenzano da parte di Pompeo e Pina da Foggia”. Poi una serie di foto che lo ritraggono con la moglie davanti alla lapide del capo dei capi di Cosa Nostra: Totò Riina.

Sono divenute virali sul web le storie postate sul profilo Facebook di Pompeo Piserchia, vecchia conoscenza delle forze dell’odine di Foggia. L’uomo ha precedenti penali per reati contro il patrimonio; il suo ultimo arresto, insieme alla moglie, risale a settembre del 2019 quando in casa venne trovata , nascosta in fondo alla culla del loro figlio neonato, una pistola Beretta calibro 6,35, completa di caricatore con otto cartucce, con il numero di matricola punzonato.

Intanto Piserchia su Facebook si definisce: “ killer presso libero professionista”, soprannome con cui viene chiamato negli ambienti delinquenziali foggiani. Nelle sue storie, in compagnia della moglie e del figlioletto, Piserchia si fa immortalante in Sicilia, nel cimitero di Corleone dove e’ stata anche inumata l’urna con le ceneri di Bernardo Provenzano. Lo riprende la moglie Pina con il proprio smartphone. Nelle storie Piserchia scatta una foto alla tomba di Totò Riina che nel video lui stesso definisce: “Grande Uomo”. (repubblica)