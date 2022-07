Spiagge e coriandoli, Manfredonia estate 2022

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/07/2022 – “Questa sera secondo appuntamento con “Arti in Cortile” presso Largo Teatro Antico. “Arti in cortile” (organizzato da La Traccia Nascosta – Sound Recording Studio) è il prato che offre la possibilità ai fiori del nostro Territorio di sbocciare e di trasformare le emozioni in Arte.

Gianni Morandi cantava, in una famosa canzone, di un prato verde “…dove nascono SPERANZE, che si chiamano RAGAZZI.” I ragazzi, futuro e speranza, stanno vivendo i loro anni più formativi, in un periodo storico difficile, questa può essere l’occasione per entrare nel loro mondo per ascoltarli e scoprire che non tutto è perduto! Una location intima, dove esprimere le emozioni in Arte. Una esposizione di disegni, dipinti e street art di giovani artisti, arrederanno questi spazi, dove su un prato verde: poesia, racconti, musica e ballo, saranno protagonisti di un confronto tra generazioni.

Tre incontri, rivolti a far ri–vivere i cortili cittadini, con musica e arte. Il progetto culturale nasce dalla collaborazione dell’associazione culturale La Traccia Nascosta A.P.S. e due giovani realtà culturali di Manfredonia, Il “Laboratorio delle Idee” e “Out Now”, con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Giovedì 14 luglio 2022 – LARGO TEATRO VECCHIO

Mostra Dipinti e disegni: “Immagina, sogna, disegna”

L’arte del disegno è di sicuro la più antica, la prima forma di comunicazione della nostra specie. Questa crea un forte legame tra inconscio ed emozioni, la mostra ci permette di scoprire giovani talenti, ma soprattutto di percorrere attraverso la loro immaginazione sogni e sentimenti degli artisti.

Poesie ai Racconti: “Parole sussurrate al cuore”

Nei primi del ‘700, proprio qui, per volere della famiglia de Florio, nacque il primo teatro stabile di Manfredonia. Importante, non solo perché probabilmente tra i più antichi teatri pugliesi, ma per l’importantissima testimonianza del fermento culturale di Manfredonia in quell’epoca. Oggi invece, un vicolo poco conosciuto, che ri-vivrà nuovamente di cultura, grazie alle poesie e ai racconti di giovani scrittori locali.