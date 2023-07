MANFREDONIA (FOGGIA) – (a cura di Antonio Castriotta) Oggi Manfredonia piange la perdita di un uomo straordinario, Guido Capurso.

Per oltre 70 anni, Guido ha adottato Manfredonia come sua dimora, dopo aver lasciato adolescente la sua città natale, Molfetta.

Ha abbracciato la comunità sipontina con tutto il cuore, trovando qui una nuova famiglia, e molti concittadini hanno riposto in lui fiducia e consenso.

I suoi primi passi li ha mossi nelle tradizioni marittime della nostra città, tanto simile alla sua. Dopo aver studiato presso l’Istituto Nautico, è diventato ufficiale di coperta su navi mercantili. Ma la sua passione per l’insegnamento lo ha portato a tornare nella scuola che lo aveva formato, questa volta come docente.

Guido ha sempre coltivato un profondo senso di gratitudine verso la città che lo ha accolto come un figlio e per ben 25 anni ha servito la sua amata Manfredonia come consigliere comunale, attraverso varie sfumature politiche, dalla Democrazia Cristiana al CDU, fino ad arrivare a Forza Italia.

Durante il suo lungo percorso, ha ricoperto importanti incarichi, tra cui l’assessorato ai lavori pubblici e, anche se per breve tempo, ai servizi sociali. Durante il suo mandato come responsabile del comitato di gestione dell’Unità Sanitaria Locale ha dovuto confrontarsi con sfide e tensioni che hanno scosso l’intera città. Erano i tempi delle lotte dell’ex Enichem ed affrontò quei momenti con coraggio e determinazione.

Insieme a tutti i sindaci che si sono susseguiti nel corso degli anni, Guido ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento ed un impegno costante per il bene comune. Ha lavorato instancabilmente con Michele Magno, Matteo Quitadamo, Giuseppe Dicembrino e Paolo Campo, mettendo sempre al primo posto gli interessi di Manfredonia. Ha dimostrato rispetto per il lavoro e le opinioni di ognuno, anche dei colleghi consiglieri che sedevano in banchi opposti ai suoi, ed ha sempre nutrito una profonda stima per i segretari comunali ed i dirigenti con cui ha avuto l’onore di collaborare.

Manfredonia ha perso un uomo che ha dato tanto alla sua comunità, con il suo spirito indomito ed il suo impegno instancabile.

C’è un grande vuoto nei nostri cuori oggi, ma a lenire il dolore è la consapevolezza che la sua eredità continuerà a vivere nei tanti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo: ex colleghi, ex alunni, amici e politici di ogni colore.

La sua gentilezza, la sua saggezza e la sua dedizione al bene comune continueranno sicuramente ad ispirare e guidare le generazioni future. Riposa in pace, caro Guido, e sappi che il tuo ricordo vivrà per sempre. La tua assenza sarà sentita, ma il tuo spirito continuerà a risplendere su questo golfo che hai amato fino all’ultimo respiro.

A cura di Antonio Castriotta