Sono 67 i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati dal ministero dell’Interno al territorio della provincia di Barletta Andria Trani. Alcuni di loro sono già in servizio dal primo luglio, gli altri saranno operativi dal 15 luglio.

“Si conferma l’attenzione particolare riservata dal ministro Piantedosi e dal Capo della Polizia Pisani alla sicurezza delle nostre comunità, in risposta alle sollecitazioni dei mesi scorsi, puntualmente accolte – dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani – Come evidenziato dal Questore Alfredo Fabbrocini, un incremento così alto di personale si è avuto soltanto per città come Roma e Napoli, a riprova della reale necessità di potenziare la sicurezza urbana nel nostro territorio per tutelare i cittadini.

Con il governo abbiamo instaurato un dialogo diretto che si concretizza attraverso questi risultati tangibili. Con 67 nuovi arrivi l’azione della Questura, presidio di legalità giovane ma già fortemente incisivo con le sue plurime azioni a contrasto di ogni forma di criminalità, per le quali rivolgo un plauso al Questore Fabbrocini, sarà ancor più efficiente e vicina alle necessità dei cittadini. Benvenuti ai nuovi Agenti e buon lavoro a tutti”.