"Caldo infernale con Caronte", al via fase climatica estrema con temperature record

(ilmeteo.com) Nei prossimi giorni l’Italia si preparerà ad affrontare un’intensa ondata di caldo infernale portata dall’anticiclone africano Caronte che porterà temperature altissime su tutto il Paese, da nord a sud.

Le previsioni indicano un continuo aumento termico, con il picco previsto tra Mercoledì 17 e Venerdì 19 Luglio. Durante questi giorni, diverse città italiane potrebbero registrare temperature massime davvero eccezionali.

Ci attendiamo punte di 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa e Firenze e Terni, 40°C ad Agrigento, Caserta e Ferrara. A Roma arriveremo a sfiorare i 40°C (percepiti 41°C) tra il 18 e il 19 Luglio: come successe esattamente un anno fa, nello stesso identico periodo, potremo battere il record assoluto di caldo per la Capitale. Negli stessi giorni, durante il picco, anche Milano cuocerà con una massima di 35°C e una percepita di 39°C a causa dell’alta umidità. Il Caronte 2024 sembra rivelarsi molto più caldo del primo del 2012, quando le temperature al suolo faticarono a raggiungere i 37°C: una conferma che il clima è cambiato. 10-20 anni fa parlavamo di caldo estremo quando le massime toccavano 36-38°C, adesso arriviamo sempre più spesso oltre i 40°C all’ombra.

Da sottolineare come anche al Nord potremo toccare i 40°C (a Forlì) mentre sotto la Cupola del Brunelleschi, a Firenze, il termometro è previsto salire fino a 40-41°C sia il 18 sia il 19 di Luglio.

Ad aggravare la sensazione di caldo, ci penserà inoltre il tanto temuto fenomeno dell’afa dovuto ad un costante aumento dell’umidità dell’aria in particolare nei bassi strati.

Ma il grande caldo si farà sentire anche in montagna. Alla quota media di 1500 metri sono infatti previsti per il prossimo 19 Luglio ben 24°C al Nord e 27°C in Sardegna. Valori eccezionali di caldo estremo! Si pensi che con il primo Caronte della storia (Luglio 2012) si arrivò a 20°C in quota: è facile calcolare un aumento locale delle temperature di almeno 4°C in poco più di un decennio!

