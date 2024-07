Manfredonia. Questa mattina a Manfredonia, un commerciante di origine pakistana è deceduto in seguito a un malore. L’uomo gestiva un’attività nei pressi di Corso Manfredi. Le circostanze della sua morte non sono ancora del tutto chiare: alcune fonti suggeriscono che potrebbe aver avuto un malore durante un inseguimento. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dei fatti. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e i Carabinieri.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il commerciante non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso e verificare se l’uomo fosse coinvolto in un inseguimento al momento del malore.