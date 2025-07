Balneazione nel Golfo di Manfredonia: ARPA Puglia comunica gli esiti dei campionamenti del 10 luglio 2025 (FOTO)

Manfredonia (FG), 12 luglio 2025 – L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia), tramite il Dipartimento Provinciale di Foggia, ha trasmesso ufficialmente agli enti interessati i risultati dei campionamenti delle acque di balneazione effettuati in data 10 luglio 2025 lungo le coste del Golfo di Manfredonia.

L’attività di monitoraggio rientra nel programma previsto dal D.Lgs. 116/2008, che disciplina la gestione della qualità delle acque destinate alla balneazione, e segue le non conformità riscontrate nei campionamenti dell’8 luglio.

Qualità nella norma in quasi tutti i punti

Secondo quanto riportato, la maggior parte dei punti di prelievo ha evidenziato valori conformi ai limiti di legge. In particolare, nei pressi delle aree frequentate da bagnanti come Lido Acqua di Cristo, Scarico Faro, Lido Nettuno, Lido Romagna, Lido Salpi, La Bussola e altri punti lungo il litorale, i livelli di Escherichia Coli e Enterococchi intestinali si sono mantenuti nei parametri previsti.

Tuttavia, alcune aree presentano ancora valori fuori norma. In particolare:

Canale Acque Alte (30 metri a sinistra e a destra): sono stati rilevati valori superiori a 800 UFC/100ml per entrambi i parametri microbiologici, rendendo queste acque non conformi alla balneazione .

Foce Canale Acque Alte (campionamento ambientale): ha registrato livelli critici, con picchi oltre le 80.000 UFC/100ml di E. coli e fino a 18.000 UFC/100ml di enterococchi in prossimità della rottura della condotta.

Autorità informate e misure in corso

Il rapporto è stato trasmesso a una lunga serie di istituzioni e autorità tra cui il Comune di Manfredonia, la Regione Puglia, il Ministero della Salute, la Capitaneria di Porto, la Prefettura di Foggia, la Provincia di Foggia, l’ASL di Foggia e il Consorzio di Bonifica di Capitanata.

ARPA Puglia ha specificato che, in attesa dei rapporti di prova dettagliati, è necessario adottare misure di prevenzione e precauzione, in conformità alla normativa vigente, per tutelare la salute dei cittadini e dei turisti che affollano il litorale.

Limiti di legge

A tutela della salute pubblica, i limiti fissati per la balneazione sono: