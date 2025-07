Una nuova e moderna struttura entra a far parte del Gruppo Telesforo: il San Francesco Hospital di Foggia ha acquisito la Clinica “Leonardo De Luca” di Castelnuovo della Daunia (FG).

Si tratta di complesso sanitario polifunzionale situato su un poggio alberato circondato da un grande parco di circa centomila metri quadrati, che comprende Casa di Cura, Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e Centro di Riabilitazione.

L’offerta di salute della struttura, caratterizzata da 140 posti letto, comprende principalmente la riabilitazione motoria, cardiologica e pneumologica.

Amministratore unico della “Leonardo De Luca” è stato nominato Paolo Telesforo, che ha subito sottolineato la volontà di proseguire il lavoro del precedente amministratore Italo De Luca, assicurando continuità alle prestazioni degli 80 lavoratori.

Il complesso sanitario privato accreditato “Leonardo De Luca”, unico presidio ospedaliero del subappennino dauno settentrionale, al centro di tre regioni (Puglia, Molise e Campania), offre un’assistenza qualificata ed unisce al comfort alberghiero una competente prestazione specialistica e strumentale avvalendosi di esperti professionisti e di moderne attrezzature.

In particolare, il Centro di Riabilitazione (plesso sanitario distinto dalla Casa di Cura e da essa distante circa 800 metri), è una struttura accogliente, con elevati standard di assistenza per il trattamento riabilitativo, immersa in una pineta a circa 650 metri sul livello del mare, oltre alla casa di cura per circa 5 mila metri quadri coperti.

Il Centro, formato da quattro piani di oltre 500 mq ciascuno, è conforme alla normativa sulle barriere architettoniche ed è stato concepito ad esclusivo uso dei soggetti portatori di disabilità.