CORDE SCIOLTE nei palazzi storici di San Severo. Première del video “Cu ti lu Édith”

San Severo riscopre il suono dei suoi luoghi più antichi grazie a due musicisti che sanno intrecciare corde e memoria.

Corde Sciolte, il duo formato da Nunzio Ferro (chitarra manouche) e Andrea Resce (contrabbasso), firma un progetto musicale e visivo che è insieme viaggio emozionale, ricerca sonora e racconto urbano.

Il nuovo video, “Cu ti lu Édith”, sarà presentato in première su YouTube mercoledì 16 luglio alle ore 18.00. Girato nel cortile del Palazzo Ricciardelli, trasforma un angolo nascosto della città in palcoscenico per un incontro inedito ispirato da due muse straordinarie. Rosa Balistreri, la cantastorie siciliana dalla voce di terra e verità, e Édith Piaf, simbolo della chanson francese. Una suggestione musicale, un omaggio che si fa dialogo e che affonda le radici nei percorsi antichi della transumanza.

Non a caso la location scelta ha una storia precisa e significativa. Palazzo Ricciardelli fu costruito nel Settecento per volontà di alcune famiglie abruzzesi dedite alla transumanza, che si stabilirono a San Severo, portando con sé greggi, culture e saperi. Un edificio nato proprio da quel continuo andare e tornare tra Abruzzo e Tavoliere, oggi torna a risuonare di cammini e contaminazioni.

Con una “fusione iperminimalista”, come loro stessi la definiscono, Corde Sciolte costruisce un sound inconfondibile usando soltanto dieci corde. Sei di chitarra, quattro di contrabbasso. Un’alchimia che mescola barocco e jazz manouche, Sudamerica e Africa, restituendo un’atmosfera densa e vibrante, autentica e contemporanea.

Il progetto, che fonde musica dal vivo e valorizzazione urbana, ha preso il via con un primo video girato negli interni di Palazzo Fraccacreta, dove la Badinerie di Bach è stata reinterpretata in chiave intima e acustica. Un inizio raffinato e visionario che ha già incuriosito pubblico e critica.

Dietro la macchina da presa c’è la regia di Niki Dell’Anno, fondatore della casa di produzione WildRatFilm, con il supporto sonoro di Feliciano Chiriaco, sound designer e docente di composizione musicale elettroacustica presso il Conservatorio di Parma. La supervisione produttiva è affidata al poeta Raffaele Niro per Rhymers’ Club.

Corde Sciolte è già noto per il docufilm “Erosione Inversa”, vincitore del bando Producers di Puglia Sounds 2023, e ha recentemente pubblicato l’album “Al di là dei sogni e delle piccole storie” (disponibile dal 25 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali), prodotto, con il sostegno di NuovoIMAIE, da Rhymers’ Club. Il disco è stato accolto dalla critica come “un viaggio sonoro fatto di emozioni, immagini e introspezione”, confermando il valore di un progetto che ha attraversato platee internazionali da Pisa a Nizza, da Roma a Marsiglia.

«Siamo alla continua ricerca di nuovi suoni», raccontano Nunzio e Andrea. «Per noi ogni luogo è un respiro, una risonanza da esplorare. Quello che suoniamo è un melting pot di tutto ciò che studiamo, ascoltiamo, amiamo».

Il video “Cu ti lu Édith” è il nuovo capitolo di un racconto musicale che parte da San Severo e attraversa il mondo.

Appuntamento mercoledì 16 luglio alle ore 18.00 su YouTube: https://youtu.be/31V58aueSHw?si=k8Xo7XHre8dOIw24

Segui Corde Sciolte sui social per scoprire le prossime tappe di questo viaggio tra musica e meraviglia.