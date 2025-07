Nuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, in cui perse la vita Chiara Poggi. L’incidente probatorio voluto dalla Procura ha prodotto un risultato sorprendente: su uno dei cinque prelievi effettuati da una garza usata durante l’autopsia è stata confermata la presenza di un DNA maschile sconosciuto, indicato dagli inquirenti come “Ignoto 3”. Un elemento che riaccende l’interesse sull’indagine, ma che al contempo solleva dubbi sulla possibilità di una contaminazione del materiale.

I campioni analizzati erano stati prelevati dalla garza con cui, durante l’autopsia, era stato raccolto materiale biologico dalla cavità orale della vittima.

Di questi cinque prelievi, uno è risultato compatibile con il profilo genetico dell’assistente del medico legale che effettuò l’autopsia. Tre sono stati ritenuti illeggibili. Ma il quinto ha mostrato un profilo completo e distinto, con 22 marcatori, attribuito a un soggetto maschile non identificato.

Un dato che potrebbe essere dirompente, ma che non convince tutti i consulenti tecnici coinvolti. Per alcuni esperti si tratterebbe di un profilo chiaro, distinto da quello dell’assistente, mentre per altri potrebbe essere frutto di una commistione, di un’involontaria contaminazione: il profilo dell’assistente risulterebbe mescolato a quello di una seconda persona, che potrebbe aver lasciato tracce biologiche sulla garza maneggiata senza l’uso di strumenti sterili come pinze o guanti, o magari tramite uno starnuto durante l’esame autoptico.

Il fulcro della questione diventa dunque il metodo di prelievo utilizzato nel 2007. La garza in questione non era un vero tampone orofaringeo sterile, ma uno strumento improvvisato per raccogliere il materiale salivare di Chiara Poggi. Denise Albani, genetista nominata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia, ha chiesto ufficialmente chiarimenti al dottor Dario Ballardini, il medico legale che effettuò l’autopsia, per comprendere come sia stato eseguito il prelievo e chi si trovasse effettivamente nella sala autoptica al momento dell’esame.

Albani chiede di sapere perché non siano state usate tecniche standardizzate e sterili per il prelievo, ma una semplice garza non sterile, e chi fosse presente in sala oltre al medico e al suo assistente.

Potrebbe infatti emergere che nella stanza si trovasse anche uno studente universitario, un tecnico o personale ausiliario, magari sprovvisto di mascherina o autore, anche inconsapevole, di una contaminazione tramite saliva o goccioline respiratorie.

Alla luce di questi sviluppi, si valuta l’ipotesi di sottoporre a tampone il personale presente nella sala autoptica nel 2007, inclusi eventuali partecipanti di cui non si è mai accertata l’identità. Inoltre, verranno probabilmente eseguiti prelievi anche agli addetti delle pompe funebri e ai soccorritori intervenuti sulla scena del crimine subito dopo il ritrovamento del corpo, per escludere che le tracce rilevate provengano da uno di loro.

La scoperta del DNA di “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi – se dovesse essere confermata e ritenuta non frutto di contaminazione – aprirebbe scenari investigativi completamente nuovi, potenzialmente in grado di rimettere in discussione tutto quanto finora emerso sul caso. Tuttavia, gli inquirenti mantengono la cautela: senza prove della sterilità del prelievo, ogni pista resta aperta, e l’ipotesi della contaminazione resta sul tavolo.

Intanto, la presenza del profilo genetico sconosciuto ha riportato l’attenzione anche su piste già battute in passato, come quella dell’amico di Andrea Sempio, morto suicida anni dopo il delitto, e su cui in precedenza erano emerse tracce sospette. Le nuove analisi potranno fornire ulteriori risposte, ma è chiaro che per ora il quadro resta incerto.

La verità sulla morte di Chiara Poggi, dopo diciotto anni, è ancora lontana dall’essere completamente scritta. E proprio l’indagine genetica, se condotta con rigore scientifico, potrebbe rappresentare una svolta definitiva o l’ennesima ombra su uno dei casi più controversi della cronaca italiana.