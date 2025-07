Nella seduta del 14 luglio, la Giunta regionale della Puglia ha approvato una serie di importanti provvedimenti che spaziano dall’ambiente alla sanità, dalla cultura alle infrastrutture, confermando l’impegno su più fronti per lo sviluppo sostenibile e l’efficienza amministrativa del territorio. Tra le decisioni più rilevanti, la designazione di Francesco Ferraro a Direttore Generale di ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), attualmente commissario dell’ente. La nomina, della durata di cinque anni, passa ora al vaglio della competente Commissione consiliare per la ratifica definitiva.

Ambiente, sanità e fauna: un’azione a tutto campo

In ambito ambientale, la Giunta ha aggiornato le modalità di gestione della biomassa vegetale spiaggiata, con particolare riferimento alle alghe. Queste potranno essere riutilizzate per scopi agronomici, a patto che siano previamente desalinizzate direttamente in spiaggia. L’utilizzo sarà consentito esclusivamente su terreni sabbiosi o a medio impasto, ben drenati e destinati all’agricoltura.

Sul fronte della sanità, è stata recepita l’Intesa Stato-Regioni relativa al monitoraggio delle misure previste dal Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025, con l’approvazione delle azioni prioritarie da attuare in ambito regionale e locale.

Prosegue inoltre la collaborazione tra la Regione e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari per l’assistenza alla fauna selvatica presso l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto. L’accordo, prorogato ufficialmente, punta a rafforzare il ruolo dell’Osservatorio come struttura tecnica regionale di riferimento.

Welfare, urbanistica e opere pubbliche: stanziamenti e piani

Dal punto di vista del welfare, la Giunta ha deliberato l’avvio delle misure previste nel Programma Attuativo del Fondo Politiche per la Famiglia, che prevede uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, in seguito al trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento nazionale competente.

Sul fronte delle infrastrutture e dell’urbanistica, sono state stanziate risorse FSC 2021-2027 per 166,4 milioni di euro, a copertura degli interventi dell’Accordo per la Coesione. Le linee di intervento comprendono biodiversità, cultura, edilizia pubblica, trasporto stradale e strutture sociali. A queste si aggiungono 230,6 milioni di euro per il potenziamento della viabilità regionale e 2,35 milioni di euro per la realizzazione del Centro Direzionale Amministrativo presso il quartiere fieristico di Miggiano.

Cultura, commercio e cooperazione: investimenti mirati

Sul versante culturale, è stato approvato lo schema d’accordo per il sostegno alla programmazione artistica e turistica del Comune di Lucera, designato Capitale della Cultura di Puglia 2025. Il contributo regionale ammonta a 300 mila euro, già previsti dalla legge di bilancio 2023.

È stato anche approvato il programma per la Giornata regionale del commercio equo e solidale, che si terrà il 7 e 8 novembre 2025 a Cerignola, con un finanziamento di 14 mila euro. Parallelamente, è stato adottato il Programma annuale 2025 per il Partenariato per la Cooperazione, con l’obiettivo di rafforzare le connessioni tra dimensioni ambientali, sociali ed economiche dei processi di sviluppo locale. L’avviso pubblico sarà sostenuto con una dotazione di 444 mila euro.

In chiave internazionale, la Giunta ha dato il via libera a un cofinanziamento di 25 mila euro per l’iniziativa “Resilienza marginale”, che promuove l’economia circolare come modello di valorizzazione delle vocazioni territoriali. Il progetto si svolgerà nella Regione di Valona, in Albania, ed è parte del programma di cooperazione euro-mediterranea.

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

Nel quadro della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, sono stati stanziati 1,6 milioni di euro per potenziare i servizi digitali tramite la piattaforma SistemaPuglia 3.1 e per estendere il Progetto Innovazione Enti Locali alle province che ne hanno fatto richiesta. Gli interventi mirano a supportare la continuità operativa e l’adeguamento alle nuove piattaforme digitali regionali.