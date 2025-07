FOGGIA – Un’emergenza che dura da troppo tempo e che rischia di esplodere con tutta la sua drammaticità nel cuore dell’estate. È quanto denuncerà Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria (S.PP.), nella conferenza stampa annunciata per mercoledì 16 luglio alle ore 11:00 davanti all’ingresso della Casa Circondariale di Foggia. Un’iniziativa simbolica quanto necessaria, per riportare l’attenzione pubblica e politica su una delle realtà penitenziarie più critiche d’Italia.

A far scattare l’allarme sono ancora una volta i numeri. Secondo quanto riferito dal sindacalista, il carcere di Foggia presenta un tasso di sovraffollamento del 218%, con 661 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di appena 364 posti. Un dato che pone l’istituto foggiano ai vertici nazionali per criticità, assieme al carcere milanese di San Vittore.

Ma i problemi non si fermano qui. “Il carcere di Foggia è ormai una piazza aperta per lo spaccio di droga e telefonini”, denuncia Di Giacomo, riferendosi al recente sequestro – avvenuto solo pochi giorni fa – di oltre cento telefoni cellulari e diverse centinaia di grammi di stupefacenti, prevalentemente cocaina. Un episodio che non può essere considerato isolato, ma rappresentativo di un sistema di controllo interno che fa acqua da tutte le parti.

“Una bomba pronta a esplodere”

L’appello lanciato dal S.PP. è chiaro: servono interventi urgenti, a cominciare da un rafforzamento del personale. Oggi, infatti, a fronte di una popolazione carceraria che supera abbondantemente i limiti, l’organico effettivo della polizia penitenziaria è inferiore alle 200 unità. “Servono almeno 50 nuovi agenti subito – afferma Di Giacomo – altrimenti continueremo ad assistere ad aggressioni quasi quotidiane al personale, già stremato dalla pressione e dalle condizioni di lavoro proibitive”.

Il caldo torrido di luglio peggiora ulteriormente la situazione. In molte celle, le temperature superano i 40 gradi, contribuendo a innescare tensioni crescenti tra i detenuti e a mettere ulteriormente a rischio la sicurezza interna. “Anche quest’estate – sottolinea Di Giacomo – si ripeterà il solito copione: personale costretto a rinunciare alle ferie o a ridurle al minimo, pronto a fronteggiare ogni emergenza, ogni giorno come fosse quello di una possibile rivolta o evasione”.

L’assenza di un piano nazionale

Al di là dell’allarme contingente, la denuncia del sindacato riguarda l’assenza di una strategia nazionale che affronti in maniera organica le tante criticità che affliggono il sistema penitenziario. “Non si può continuare a intervenire solo sull’onda delle emergenze – afferma il segretario del S.PP. –. Serve un piano complessivo che metta al centro il sovraffollamento, la carenza di organico, il fenomeno dei suicidi e delle morti in carcere, il traffico di droga e telefonini, le continue aggressioni al personale e le rivolte”.

Un grido d’allarme che arriva da chi ogni giorno vive in prima linea la realtà degli istituti penitenziari. “Non siamo meteorologi – insiste Di Giacomo – ma leggiamo segnali inquietanti che l’Amministrazione Penitenziaria non può più ignorare. Lo Stato, oggi, è debole e sta soccombendo, mentre nelle carceri il potere reale è spesso in mano ad altri”.

Il rischio di un’altra “estate calda”

Negli ultimi anni, l’estate è diventata la stagione simbolo della crisi carceraria italiana. Le alte temperature, la riduzione del personale per le ferie e l’aumento del disagio tra i detenuti – spesso legato anche a problemi di salute mentale – creano un mix esplosivo. Il timore, più che fondato, è che la “calda estate” penitenziaria si ripresenti ancora una volta con il suo carico di violenza, disordine e rischi per tutti.

“Siamo stanchi – conclude Di Giacomo – di pagare il prezzo più alto, sia in termini di sicurezza personale, sia per l’assenza di responsabilità politiche. Il carcere non può essere una zona franca dove si accetta l’illegalità come normalità. E se lo Stato continuerà a non vedere, la situazione è destinata solo a peggiorare”.

L’appuntamento

La conferenza stampa del 16 luglio sarà quindi un’occasione non solo per aggiornare sui numeri e sulle criticità dell’istituto di Foggia, ma anche per lanciare un appello forte al Governo e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, affinché mettano in campo azioni concrete e strutturate.

Per il S.PP. la misura è colma. E il tempo delle promesse sembra davvero finito.