Galattica fa partire l’estate di Rocchetta con l’albero della pace ed una grande festa!

L’Associazione LiberaMente inaugura Piazzetta Galattica: simbolo di rinascita, inclusione e partecipazione comunitaria

Una giornata che ha saputo unire memoria, futuro e comunità. È quella vissuta sabato 12 a Rocchetta Sant’Antonio in occasione dell’evento “Verso l’estate… e oltre”, organizzato dal Progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Liberamente, Mira Associazione, e con il patrocinio del Comune di Rocchetta Sant’Antonio.

Cuore pulsante della giornata è stata l’inaugurazione della Piazzetta Galattica, uno spazio urbano adottato dai giovani di Galattica e riconsegnato alla comunità, che rappresenta oggi un nuovo punto di riferimento per l’aggregazione giovanile e la socialità. Fino a pochi mesi fa in stato di abbandono, oggi la piazzetta – grazie al lavoro dei volontari e del team Galattica – si presenta come un luogo curato, aperto, accogliente, pensato per ospitare eventi, laboratori e momenti di incontro.

L’apertura ufficiale è stata accompagnata da tre momenti altamente simbolici e partecipati:

La piantumazione dell'”Albero della Pace”. L’albero è stato posto al centro della piazzetta come simbolo di fratellanza, speranza e impegno verso le generazioni future. La cerimonia è stata partecipata da bambini, cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni in un clima di forte emozione collettiva.

L’albero è stato posto al centro della piazzetta come simbolo di fratellanza, speranza e impegno verso le generazioni future. La cerimonia è stata partecipata da bambini, cittadini, volontari e rappresentanti delle istituzioni in un clima di forte emozione collettiva. Lo scoprimento della prima panchina inclusiva di Rocchetta , donata all’associazione Liberamente dall’azienda Urban Project , su proposta del team Galattica. Colorata, accessibile e simbolicamente posizionata in uno spazio aperto, la panchina rappresenta un invito concreto alla condivisione, all’integrazione e all’abbattimento delle barriere – fisiche e culturali – ancora troppo presenti nei contesti delle aree interne.

, donata all’associazione Liberamente dall’azienda , su proposta del team Galattica. Colorata, accessibile e simbolicamente posizionata in uno spazio aperto, la panchina rappresenta un invito concreto alla condivisione, all’integrazione e all’abbattimento delle barriere – fisiche e culturali – ancora troppo presenti nei contesti delle aree interne. Il ringraziamento pubblico alla squadra LiberalRocchetta, con la presenza dello sponsor Fabrizio Musumeci, della dirigenza e di tutti i calciatori, per il lavoro svolto nel promuovere valori di sportività e appartenenza territoriale.

A dare ulteriore profondità alla giornata, la presentazione dell’artista Sergio Michilini, protagonista della residenza artistica avviata proprio nei giorni scorsi a Rocchetta: un progetto che intreccia arte, territorio e racconto delle comunità.

Dal nuovo spazio comunitario, l’evento si è poi spostato nel centro storico con l’InstaWalk “Versi di Luce”, un percorso poetico ed emozionale tra vicoli, scorci e belvedere trasformati in “angoli instagrammabili” grazie all’inserimento di specchi giganti, cornici, tele con versi poetici e installazioni urbane. Un modo nuovo di raccontare il borgo attraverso le emozioni e la creatività, che ha coinvolto cittadini e turisti in un’esperienza partecipativa e visivamente coinvolgente.

Il tramonto ha visto l’inizio dell’AperiDJset con i dj di Radio Liberamente, accompagnato dal Gin Ginestra, un gin artigianale realizzato con botaniche del territorio di Rocchetta: un prodotto che racconta il legame profondo tra natura, innovazione e identità locale.

Infine, la serata si è conclusa in Via De Sanctis con un grande momento di convivialità: panini, prosciutto e melone, vino e birra hanno accompagnato il concerto della Lorenzo Positivo – Jovanotti Tribute Band, che ha fatto ballare e cantare un pubblico entusiasta, arrivato anche dai centri vicini.

“La Piazzetta Galattica non è solo uno spazio fisico, ma un simbolo di ciò che possiamo fare insieme – ha dichiarato il team organizzatore –. Vedere così tante persone partecipare con entusiasmo ci ha fatto capire che Rocchetta ha voglia di futuro, ha sete di cultura, bellezza e condivisione. Galattica è una scommessa sui giovani, ma è anche un progetto di comunità.”

Il Progetto Galattica proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative sul territorio, sempre in sinergia con enti, associazioni e cittadini, per continuare a costruire insieme nuove occasioni di crescita e coesione.