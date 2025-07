"I vasi della vergogna" su Corso Manfredi a Manfredonia: il consigliere Marasco attacca l’amministrazione comunale

Manfredonia – Sono tornati al centro del dibattito pubblico i grandi vasi fioriera installati lungo Corso Manfredi, uno degli assi principali della città sipontina. A sollevare la questione è Giuseppe Marasco, consigliere comunale e capogruppo della Lega, che punta il dito contro l’attuale amministrazione per quella che definisce “una vergogna urbana sotto gli occhi di tutti”.

“Perché questa amministrazione non provvede ad eliminare questi vasi della vergogna in Corso Manfredi?”, si chiede in un intervento pubblico. Una domanda retorica ma che cela una denuncia precisa, indirizzata alla gestione dello spazio pubblico e alla mancata manutenzione che, a suo dire, starebbe compromettendo il decoro del centro cittadino.

Fioriere tra decoro e degrado

I vasi in questione, grandi fioriere posizionate nel cuore pedonale della città, erano stati installati con molteplici scopi: abbellire l’ambiente urbano, delimitare gli spazi pedonali dal traffico veicolare, e in alcuni casi offrire protezione a passanti e attività commerciali. Un progetto nato con finalità sia decorative che funzionali, ma che nel tempo – secondo Marasco – ha perso ogni valore simbolico e pratico, trasformandosi in un elemento di trascuratezza e incuria.

“Corso Manfredi è sporchissimo – denuncia il consigliere – e questi vasi, invece di contribuire al decoro urbano, ne accentuano il degrado. Ci si chiede perché il Comune non intervenga per rimuoverli o almeno per gestirli con attenzione e cura”.

Un’iniziativa privata che supplisce al pubblico

Nel suo intervento, Marasco non manca di riconoscere il merito di quei commercianti e cittadini che, a proprie spese, si occupano della cura dei vasi, piantando fiori e mantenendo un minimo di ordine. “Ringrazio tutte le attività che curano a proprie spese i vasi con piante e fiori. È un gesto encomiabile, che dimostra senso civico e amore per la città”.

Ma proprio questa dedizione dei privati, secondo l’esponente della Lega, evidenzia il totale disinteresse da parte dell’amministrazione, che avrebbe dovuto farsi carico di un progetto di arredo urbano in modo continuativo e strutturato, non lasciandolo all’abbandono o alla buona volontà dei singoli.

Le finalità originarie: tra teoria e realtà

In teoria, le fioriere urbane dovrebbero contribuire a:

Valorizzare il paesaggio urbano , rendendolo più gradevole e accogliente;

Separare gli spazi pedonali dal traffico , offrendo maggiore sicurezza;

Promuovere la biodiversità , con l’introduzione di piante e piccoli habitat;

Creare un’atmosfera festosa, in occasione di eventi o festività.

Ma la realtà descritta da Marasco è ben diversa: vasi vuoti, sporchi, malmessi, spesso ridotti a contenitori di rifiuti o rifugi per erbacce, che trasmettono un’immagine di abbandono e disinteresse verso il cuore pulsante della città.

Una proposta di intervento

Il consigliere della Lega rilancia con forza la necessità di una scelta netta da parte dell’amministrazione: o si procede a una riqualificazione seria e costante del sistema di fioriere – attraverso manutenzione, pulizia e valorizzazione – oppure si decide di rimuoverli definitivamente, restituendo al Corso un volto nuovo e decoroso.

“L’arredo urbano non può essere lasciato al caso – conclude Marasco – né può pesare sulle spalle dei privati cittadini. Serve una visione chiara, una programmazione attenta e una manutenzione continua. Solo così Corso Manfredi potrà tornare a essere il salotto elegante di Manfredonia, e non un simbolo di degrado”.

L’intervento, destinato a far discutere, riapre una riflessione più ampia sulla gestione dello spazio pubblico, sulla partecipazione civica e sul ruolo dell’amministrazione locale nella costruzione di un ambiente urbano dignitoso e funzionale. In gioco, non c’è solo una questione estetica, ma il senso stesso di appartenenza e cura della città da parte delle sue istituzioni.