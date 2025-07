La Cultura Contadina protagonista a Roseto Valfortore: torna la Festa del Grano e degli Antichi Mestieri

Sui Monti Dauni, dove le colline ondeggiano tra spighe dorate e silenzi antichi, prende vita uno degli appuntamenti più autentici dell’estate rosetana: la Festa del Grano e degli Antichi Mestieri, in programma dal 18 al 20 luglio 2025.

Un evento che racconta la terra e chi la lavora, che unisce tradizione, comunità e cultura popolare in tre giorni ricchi di esperienze, tra riti contadini, sapori genuini, musica dal vivo e rievocazioni artigiane. Il tutto nella cornice di Roseto Valfortore, borgo certificato tra i più belli d’Italia e premiato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Venerdì 18 luglio si apre con un’anteprima dedicata alle eccellenze locali. A partire dalle 17:30, Largo Mercato ospiterà stand gastronomici e mercatini di prodotti tipici. Nello stesso orario, si terrà la tavola rotonda “Aree interne – Prospettive future in campo agricolo”, con la partecipazione di istituzioni locali e regionali, esperti del settore e rappresentanti del GAL Meridaunia. La giornata si chiuderà con lo spettacolo del Gruppo Folk.

Sabato 19 luglio, il cuore della festa: dalle 9:30 la musica della banda “Città di Roseto” accompagnerà i visitatori lungo le vie del paese, in una giornata animata anche dal raduno Vespa 50 Special. Alle 10:00, apertura degli stand e laboratorio di panificazione a cura del forno “a Farnar”. Nel pomeriggio, presso la R.S.S.A., una suggestiva dimostrazione di mietitura e battitura del grano con metodi tradizionali sarà seguita da degustazioni rustiche. In serata, il centro storico si animerà con un percorso enogastronomico tra piatti tipici della civiltà contadina e rievocazioni degli antichi mestieri. Il tutto culminerà con il concerto dei Bufu Group in Piazza Vecchia.

Domenica 20 luglio sarà all’insegna della natura e della musica. La giornata inizierà alle 7:00 con una escursione guidata lungo l’area dei “Mulini ad acqua” e della Rocchetta. Alle 9:30 riapriranno gli stand, mentre nel pomeriggio Piazza Bartolomeo ospiterà giochi e animazioni per i più piccoli. Gran finale in serata con il concerto di Nico Martucci, artista noto per il suo repertorio latino-napoletano, che si esibirà presso l’anfiteatro.

In vista dell’evento, è intervenuta anche la Sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, che ha così commentato:

“La Festa del Grano è molto più di una semplice manifestazione: è un momento di identità, appartenenza e orgoglio per la nostra comunità. Vogliamo raccontare e valorizzare il lavoro dei nostri nonni e delle generazioni che ci hanno preceduto, preservando quei saperi antichi che ancora oggi ci insegnano il valore della terra e della cooperazione. È un’occasione per accogliere i visitatori e mostrare la bellezza autentica del nostro borgo e delle sue tradizioni.”

di Antonio Pastore