“Lo Psicologo sotto l’Ombrellone” A Rodi Garganico nasce la prima consulenza psicologica

Rodi Garganico (FG), Luglio 2025 – Un ombrellone, il suono del mare, la sabbia calda sotto i piedi. E uno psicologo pronto ad ascoltare. Inizia da qui, da un contesto semplice e accogliente, la piccola grande rivoluzione della salute mentale sul Gargano: “Lo Psicologo sotto l’Ombrellone”, la prima iniziativa in Italia che porta la consulenza psicologica gratuita direttamente in spiaggia, a contatto con le persone, tra relax e vacanza.

Ogni lunedì dell’estate, presso il Lido Sabbie d’Oro di Rodi Garganico, all’ombrellone 189, il dott. Alessandro Iacubino, psicologo clinico specializzato in psicofisiologia applicata, sarà disponibile per colloqui aperti, riservati e gratuiti, rivolti a chiunque senta il bisogno di confrontarsi su un disagio, una difficoltà, un pensiero che pesa o anche solo un bisogno di ascolto.

“C’è ancora troppo silenzio attorno al malessere psicologico – spiega il dott. Iacubino – e quel silenzio spesso diventa vergogna, stigma, isolamento. Portare la psicologia in spiaggia è un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo: rompere il tabù, rendere il sostegno emotivo accessibile e visibile, normalizzare la cura della mente così come ci prendiamo cura del corpo.”

La scelta della spiaggia come spazio non è casuale. Il mare, la luce, la natura e la leggerezza del contesto estivo offrono un terreno fertile per sciogliere la tensione, accorciare le distanze tra professionista e cittadino, e creare un nuovo modello di prossimità psicologica. In linea con il suo approccio integrato, il dott. Iacubino – che lavora sull’unità mente-corpo – propone una relazione d’aiuto dove pensiero, emozione e corporeità trovano finalmente un punto d’incontro.

“Lo Psicologo sotto l’Ombrellone” non è solo un servizio, ma un gesto culturale: un invito a parlare, a chiedere aiuto, a non sentirsi soli.

📍 Dove:

Lido Sabbie d’Oro – Ombrellone 189

Rodi Garganico (FG)

📆 Quando:

Ogni lunedì, da luglio a settembre 2025

Orario: Mattina 10:00 – 13:00 | Pomeriggio 16:00 – 19:00

ℹ️ Info & contatti:

Dott. Alessandro Iacubino

Psicologo – Terapeuta in Psicofisiologia Applicata

📧 aleiacubino@gmail.com

📱 347 4676117

🌐 www.alessandroiacubino.it