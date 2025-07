Con determinazione dirigenziale n. 1284 del 9 luglio 2025, il Comune di Manfredonia ha disposto la proroga amministrativa dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti per ulteriori 45 giorni, dal 16 luglio al 29 agosto 2025.

La proroga si rende necessaria nelle more della nomina del nuovo Organo di Revisione Economico-Finanziaria per il triennio 2025-2028, il cui procedimento è stato avviato con richiesta ufficiale dell’Ente all’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia. L’attuale collegio, in carica dal 15 luglio 2022, era stato nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2022, in attuazione delle normative nazionali che regolano la selezione per sorteggio tra revisori iscritti agli elenchi ufficiali regionali.

La proroga è prevista dall’art. 235 del TUEL (D.lgs. 267/2000) e trova applicazione secondo il principio di “prorogatio” ex D.L. 293/1994, convertito in L. 444/1994, che consente all’organo scaduto di continuare ad esercitare le proprie funzioni fino alla nuova nomina, per un massimo di 45 giorni.

Durante tale periodo, il Collegio dei Revisori continuerà a garantire attività fondamentali per il buon andamento dell’amministrazione finanziaria comunale, tra cui:

la verifica di cassa per il secondo semestre 2025;

la verifica degli agenti contabili;

l’attestazione degli equilibri e l’assestamento generale di bilancio;

il riscontro richiesto dalla Corte dei Conti sui monitoraggi al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Compenso e copertura finanziaria

Il compenso dei componenti resta invariato rispetto alla deliberazione consiliare n. 44/2022. È prevista una maggiorazione del 50% per il presidente, in base all’art. 241 del TUEL. L’onere complessivo per il periodo prorogato è pari a € 12.703,99, comprensivo di IVA, contributi e rimborsi spese, e trova copertura al capitolo 130 del bilancio comunale 2025.

Dettaglio dei compensi lordi attribuibili per il periodo di proroga:

Presidente: € 4.291,11

Ciascun componente: € 2.860,74

Gli importi sono al netto di IVA e contributi, ma includono eventuali rimborsi per spese di trasferta, vitto e alloggio secondo le modalità previste dal D.M. Interno 04/08/2011.