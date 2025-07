Manfredonia. SMS – Sole, Mare e Sport: quando il gioco fa bene al cuore (e alla comunità)

Manfredonia, luglio 2025 – Non un semplice torneo sportivo, ma una vera e propria giornata di condivisione, solidarietà e benessere quella partita sul lungomare di Manfredonia, con la nuova edizione di SMS – Sole, Mare e Sport, evento che ha riunito sportivi, famiglie, volontari e cittadini per unire attività fisica, socialità e impegno civico sotto il sole d’estate.

Organizzato a scopo benefico in favore dell’associazione Angeli, attiva nel sostegno a famiglie fragili e bambini in difficoltà, il torneo ha visto la partecipazione attiva di decine di squadre provenienti da tutta la provincia e non solo. Un’occasione per vivere lo sport in modo sano, lontano dalle pressioni agonistiche, ma vicino ai valori veri: inclusione, solidarietà e partecipazione attiva.

Il nome dell’evento è già un programma: SMS, acronimo ironico e simbolico che rimanda sì ai messaggi, ma non quelli dei telefonini. Qui si comunica in modo diverso: con sorrisi sinceri, abbracci improvvisati, giocate goffe ma divertenti, urla collettive e pacche sulla spalla. Niente notifiche, nessun display. Solo la presenza autentica delle persone, lo spirito di squadra e il calore del sole.

“Abbiamo voluto creare un evento in cui il protagonista non fosse solo lo sport, ma la relazione umana”, raccontano gli organizzatori. “SMS è nato proprio con questo spirito: invitare le persone a uscire di casa, a respirare, a giocare, a ritrovarsi in una dimensione sana, leggera e bella. E se tutto questo può anche sostenere chi ha più bisogno, allora il cerchio si chiude in bellezza.”

Sport come strumento educativo e sociale

Il torneo è stato ospitato su un tratto del litorale sipontino allestito con campi da beach volley e beach soccer, gazebo informativi, punti ristoro e aree relax. Numerosi i volontari che hanno prestato il loro tempo per garantire sicurezza, accoglienza e informazione.

Fondamentale il patrocinio del Comune di Manfredonia, che ha riconosciuto l’alto valore civico e aggregativo dell’iniziativa, nonché il supporto delle sedi locali dell’AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue di Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

L’obiettivo condiviso è chiaro: fare in modo che manifestazioni come questa diventino un modello replicabile di buona cittadinanza, in cui la promozione dello sport si intreccia con la promozione del dono, della salute e della partecipazione collettiva.

Il torneo si è chiuso con una premiazione simbolica, che ha messo al centro non tanto i punti segnati o i set vinti, ma il valore umano espresso da ciascuna squadra. Premi per il fair play, per l’energia positiva, per il miglior sorriso e persino per il tuffo più improbabile. Un modo per ribadire che qui vince chi si diverte, chi partecipa con il cuore, chi con un piccolo gesto contribuisce a un progetto più grande.

Il bilancio finale? Sole a volontà, mare che accarezza, sport che unisce, e un SMS che – per una volta – non si legge sullo schermo, ma si vive sulla pelle, nella sabbia tra i piedi e nelle risate condivise.

Per approfondire o sostenere l’associazione Angeli:

[Inserire contatti, sito web o pagina social]

Con il patrocinio di:

Comune di Manfredonia

In collaborazione con:

AVIS Manfredonia

AVIS San Giovanni Rotondo

Associazione Angeli

fotogallery