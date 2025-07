Mattinata ricorda Matteo Piemontese: una pedalata nel segno della memoria e della comunità

Mattinata:Una giornata di sport, memoria e condivisione ha unito ancora una volta la comunità di Mattinata nel ricordo di Matteo Piemontese, funzionario dell’Agenzia delle Entrate e appassionato ciclista, scomparso tragicamente otto anni fa in un incidente stradale.

Domenica 13 luglio, come ogni anno, amici, familiari e amanti delle due ruote si sono ritrovati per una pedalata commemorativa di circa 40 chilometri, attraversando i paesaggi più suggestivi del territorio garganico,in un’atmosfera di profondo affetto e solidarietà.

L’appuntamento si è svolto in Piazza Don Luigi Sturzo, dove alle 8.30 i partecipanti si sono preparati e hanno condiviso un momento di saluto con i familiari di Matteo. La partenza è avvenuta alle 9.00, con le prime luci del mattino a illuminare le strade che lo stesso Matteo amava percorrere, tra cui il suggestivo Valico del Lupo.

Il percorso, accessibile a tutti, ha offerto non solo l’opportunità di praticare sport, ma anche di vivere un momento di riflessione collettiva. A metà strada, una sosta presso un’area pic-nic immersa nel verde ha permesso di socializzare, ricaricare le energie e partecipare ad attività di intrattenimento dedicate a tutte le età. Una degustazione di frutta fresca é stata offerta dai familiari di Matteo insieme alle testimonianze che hanno contribuito a mantenere vivo lo spirito gioioso di Matteo.

Il ritorno in piazza è avvenuto verso mezzogiorno, con i saluti finali e i ringraziamenti a tutti i partecipanti da parte della moglie e dei figli, sottolineando l’importanza di continuare a ricordare Matteo attraverso gesti di comunità e iniziative dal forte valore simbolico.

Tiziana Vescera